Названы имена ста самых сексуальных женщин планеты по версии мужского глянца

Известный мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг ста самых сексуальных женщин планеты.

В 2018 году его возглавила 26-летняя американская актриса и модель Кейт Аптон. Девушка попала на обложку специального номера журнала, для этого сняли особую фотосессию в израильской пустыне Негев, пишет ТСН.

Также в нынешнем году культовый мужской журнал поделил всех женщин на несколько условных категорий: "Модели"(38 женщин), "Девы"(18), "Актрисы"(28), "Веселые девушки"(7) и "Сильные игроки"(8).

Публикация от Kate Upton (@kateupton) 7 Июн 2018 в 5:09 PDT

Среди самых известных моделей этого года в топ попали младшая сестра Ким Кардашьян Хлоя, победительница прошлого года Хейли Болдуин, одна из самых известных моделей Victoria's Secret Алессандра Амброзио, а также бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду Ирина Шейк.

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 22 Май 2018 в 8:25 PDT

В рейтинг "Див" вошли представительницы шоу-бизнеса: певицы и танцовщицы. Maxim добавил в список этот список добавил таких известных певиц, как Дженнифер Лопес, Рианну, Бейонсе, Ники Минаж, Тейлор Свифт, а также современных популярных поп-исполнительниц: Селену Гомес, Риту Ору, Ариану Гранде, Камиллау Кабелло и других.

Публикация от RITA ORA (@ritaora) 5 Июн 2018 в 8:00 PDT

Среди самых сексуальных актрис издание выделило Алисию Викандер, Галь Гадот, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Александру Даддарио, Дженифер Лоуренс.

Публикация от Scarlett Johansson (@seriouslyscarlett) 13 Апр 2018 в 8:58 PDT

В "Смешные девушки" вошли представительницы комедийного жанра, которые работают в медиа: Эли Вонг, Грета Гервиг, Крисси Тейген и прочие.

Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen) 13 Фев 2018 в 2:17 PST

Отдельной группой также в журнале представлены и влиятельные женщины мира. Среди них члены семейства президента США Дональда Трампа – его жена Мелания и дочь Иванка, новоиспеченная принцесса Меган Маркл, известная теннисистка Каролин Возняцки и другие.

Публикация от MAXIM (@maximmag) 14 Июн 2018 в 3:05 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская компания YouGov определила самую популярную женщину в мире. Ею стала знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли.