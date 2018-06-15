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Названы имена ста самых сексуальных женщин планеты по версии мужского глянца

1.6тЧитать новость на украинском

Известный мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг ста самых сексуальных женщин планеты.

В 2018 году его возглавила 26-летняя американская актриса и модель Кейт Аптон. Девушка попала на обложку специального номера журнала, для этого сняли особую фотосессию в израильской пустыне Негев, пишет ТСН.

Также в нынешнем году культовый мужской журнал поделил всех женщин на несколько условных категорий: "Модели"(38 женщин), "Девы"(18), "Актрисы"(28), "Веселые девушки"(7) и "Сильные игроки"(8).

Среди самых известных моделей этого года в топ попали младшая сестра Ким Кардашьян Хлоя, победительница прошлого года Хейли Болдуин, одна из самых известных моделей Victoria's Secret Алессандра Амброзио, а также бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду Ирина Шейк.

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В рейтинг "Див" вошли представительницы шоу-бизнеса: певицы и танцовщицы. Maxim добавил в список этот список добавил таких известных певиц, как Дженнифер Лопес, Рианну, Бейонсе, Ники Минаж, Тейлор Свифт, а также современных популярных поп-исполнительниц: Селену Гомес, Риту Ору, Ариану Гранде, Камиллау Кабелло и других.

Среди самых сексуальных актрис издание выделило Алисию Викандер, Галь Гадот, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Александру Даддарио, Дженифер Лоуренс.

В "Смешные девушки" вошли представительницы комедийного жанра, которые работают в медиа: Эли Вонг, Грета Гервиг, Крисси Тейген и прочие.

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Отдельной группой также в журнале представлены и влиятельные женщины мира. Среди них члены семейства президента США Дональда Трампа – его жена Мелания и дочь Иванка, новоиспеченная принцесса Меган Маркл, известная теннисистка Каролин Возняцки и другие.

Публикация от MAXIM (@maximmag)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская компания YouGov определила самую популярную женщину в мире. Ею стала знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли.

Персоны
Рита ОраХлои КардашьянИванка Трамп
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