Названы главные тренды в макияже в 2021 году

Макияж – важная часть образа. Он может значительно испортить его или же наоборот спасти и оживить, если ему не хватает завершающего аккорда. Стилист Екатерина Полякова назвала главные тренды в макияже в 2021 году.

Безусловно, основной курс на естественность. Также, как и во всем остальном – одежде, прическах. Соответствующий пост эксперт разместила на своей странице в Instagram.

Отсутствие макияжа

Если раньше трендом был естественный макияж, то теперь в моде – его практически полное отсутствие.

Отсутствие макияжа Instagram Екатерины Поляковой

Естественные брови

Мы не возвращаемся к бровям-ниточкам, но точно отходим от блочных тяжелых. В моде максимально настоящие.

Естественные брови Instagram Екатерины Поляковой

Нечеткий контур губ

Еще одна тенденция на естественность. В тренде губы, не обведенные карандашом, а даже наоборот будто размытые.

Нечеткий контур губ Instagram Екатерины Поляковой

Румяные щеки

Если раньше румянами выделяли скулы, то теперь именно щеки, под глазами и даже на переносице. Легкие, с блеском.

Румяные щеки Instagram Екатерины Поляковой

Активные стрелки

Цветные, толстые, фигурные. Остальной макияж при этом достаточно сдержанный и лучше без ресниц.

Активные стрелки Instagram Екатерины Поляковой

Цветные тени

Матовые, блестящие, в тон с остальным макияжем или контрастные. Также лучше не перегружать ресницами.

Цветные тени Instagram Екатерины Поляковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Также она показала самые популярные наряды в этом сезоне.