Названы главные тренды в макияже на 2021 год. Фото

Модный макияж в 2021 году будет разнообразен и полон сюрпризов. Так, визажисты рекомендуют обзавестись разноцветными палетками и запастись блестками и глиттером.

Такие оригинальные образы помогут выглядеть каждой моднице безупречно. Более подробно о том, что будет актуальным в мейкапе 2021 года – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лиловые тона

На последних показах у многих модных брендов модели демонстрируют лиловые тени. А это значит, что этот цвет будет в тренде весной и летом 2021 года. Отметим, что лиловый – практически универсальный цвет, который подходит как блондинкам, так и брюнеткам.

Макияж в лиловых тонах pinterest.com

Макияж в лиловых тонах pinterest.com

Макияж в лиловых тонах pinterest.com

Фуксия на губах

В 2021 году визажисты предлагают разбавлять макияж яркими губами. Однако вместо красной помады следует использовать цвет фуксию. К слову, рекомендуем делать ставку на кремовые и глянцевые покрытия.

Губы в цвете фуксия glamour.ru

Губы в цвете фуксия pinterest.com

Губы в цвете фуксия pinterest.com

Блестки и глиттер

Макияж в стиле героев популярного сериала "Эйфория" продолжает завоевывать модные показы всего мира. Глиттер на лице можно рассыпать где угодно. И чем больше, тем лучше. Такой макияж прекрасно подойдет для модной вечеринки.

Блестки и глиттер в макияже pinterest.com

Блестки и глиттер в макияже Instagram TANIELLE JAI Makeup Artist

Блестки и глиттер в макияже pinterest.com

Многоцветный макияж

Многоцветный макияж глаз станет отличным решением для летнего или весеннего образа. Стандартный вариант – использовать три оттенка – один нанести на верхнее веко, другой – на нижнее, а третьим подвести слизистую.

Многоцветный макияж glamour.ru

Многоцветный макияж glamour.ru

Многоцветный макияж Instagram Kirill Shabalin

Легкая дымка

В сезоне 2021 всем модницам стоит отказаться от smoky eyes и отдать предпочтение легкости и натуральности. В топе воздушная, полупрозрачная дымка, едва прикрывающая веки. Самые модные цвета –серый и бежевый.

Легкий макияж pinterest.com

Легкий макияж vogue.ua

Легкий макияж vogue.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы главные антитренды в макияже 2021 года. Так, среди них – темные и широкие брови и агрессивный контуринг.