Названы главные тренды летнего маникюра-2018: фото примеров

Команда украинских мастеров по маникюру представили свое видение главных трендов летнего маникюра на сезон-2018.
Проанализировав мировые тенденции, топовые мастера бьюти-сети Backstage разработали уникальные дизайны для всей коллекции. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба салонов.
Среди главных трендов - маникюр, который наносится с помощью специальной фольги, художественные мазки, геометрические рисунки и многое другое.
Фольга
Фольга в маникюре с приходом жарких летних дней только набирает популярность. Она добавляет текстуру, дает стильный металлический блеск и позволяет миксовать ее с множеством разных дизайнов. Фольгой можно выгодно заменить стразы, от которых в этом сезоне лучше отказаться.
Backstage Beauty Salons
Художественные мазки
Нежные акварельные мазки очень стильно смотрятся на коротких ногтях и однозначно будут в тренде еще долго. Этот дизайн изобретен в 70-х годах прошлого столетия, но именно этим летом он станет как никогда актуальным.
Backstage Beauty Salons
Геометрия и абстракция
В этом сезоне будут в тренде как простые линии в духе минимализма, так и сложные абстракции. Минимализм традиционно выгодно смотрится на нюдовых оттенках, а вот абстракция выгодно подчеркивает другой модный тренд – фольгу.
Backstage Beauty Salons
Нюд
Светлые натуральные оттенки актуальны всегда. Летом их можно подчеркнуть тематическими рисунками на одном пальце. Кстати, темные оттенки и даже черный также будут уместны летом, несмотря на обилие ярких цветов вокруг.
Backstage Beauty Salons
Аэрография
Дизайн, выполненный с помощью аэрографа, имеет огромное множество вариантов. С его помощью можно сделать градиент из нескольких оттенков, а также линии и клетки, которые будут очень актуальны ближайшее время.
Backstage Beauty Salons
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