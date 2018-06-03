Названы главные тренды летнего маникюра-2018: фото примеров

Команда украинских мастеров по маникюру представили свое видение главных трендов летнего маникюра на сезон-2018.

Проанализировав мировые тенденции, топовые мастера бьюти-сети Backstage разработали уникальные дизайны для всей коллекции. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба салонов.

Среди главных трендов - маникюр, который наносится с помощью специальной фольги, художественные мазки, геометрические рисунки и многое другое.

Фольга

Фольга в маникюре с приходом жарких летних дней только набирает популярность. Она добавляет текстуру, дает стильный металлический блеск и позволяет миксовать ее с множеством разных дизайнов. Фольгой можно выгодно заменить стразы, от которых в этом сезоне лучше отказаться.

Backstage Beauty Salons

Художественные мазки

Нежные акварельные мазки очень стильно смотрятся на коротких ногтях и однозначно будут в тренде еще долго. Этот дизайн изобретен в 70-х годах прошлого столетия, но именно этим летом он станет как никогда актуальным.

Backstage Beauty Salons

Геометрия и абстракция

В этом сезоне будут в тренде как простые линии в духе минимализма, так и сложные абстракции. Минимализм традиционно выгодно смотрится на нюдовых оттенках, а вот абстракция выгодно подчеркивает другой модный тренд – фольгу.

Backstage Beauty Salons

Нюд

Светлые натуральные оттенки актуальны всегда. Летом их можно подчеркнуть тематическими рисунками на одном пальце. Кстати, темные оттенки и даже черный также будут уместны летом, несмотря на обилие ярких цветов вокруг.

Backstage Beauty Salons

Аэрография

Дизайн, выполненный с помощью аэрографа, имеет огромное множество вариантов. С его помощью можно сделать градиент из нескольких оттенков, а также линии и клетки, которые будут очень актуальны ближайшее время.

Backstage Beauty Salons

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку ярких идей маникюра для тех, кто еще не нашел свой идеальный образ.