Названы главные правила идеального макияжа

Российская визажистка Анастасия Заруцкая назвала четыре правила, которые сделают легкий макияж эффектным и впечатляющим. Важно уметь увлажнять кожу, создавать идеальный тон и подчеркивать черты лица.

Женщина рассказала изданию "Комсомольская правда", что перед нанесением тональной основы нужно очистить кожу лица. Если есть шелушение, то можно использовать пилинг или скатки, которые сделают кожу гладкой.

Очищение кожи является важной составляющей макияжа. rivne1.tv

Итак, Заруцкая порекомендовала соблюдать следующие правила, чтобы нанесение макияжа было легким и несложным процессом, а результат – удивил окружающих:

Увлажнения. Косметические масла, сыворотки с лифтинг-эффектом – они помогут сделать кожу гладкой и ровной, подготовив ее таким образом к нанесению тонального крема. Создание идеального тона. Подберите тональный крем, который подходит именно вам. Основа должна быть в тон вашего естественного оттенка кожи. Подчеркивание черт лица. Румяна можно и нужно наносить не только на яблоки щек, но и добавлять небольшое количество продукта к макияжу глаз. Это не только сделает образ завершенным, но и придаст легкой свежести. Выделение глаз. Подчеркните брови естественным образом. Следует выбирать продукты, которые соответствуют тени от волосков под бровью. В таком случае макияж будет выглядеть естественно.

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