Названы главные ошибки женщин в уходе за собой

Врач-дерматокосметолог Ирина Барчукова заявила, что первой ошибкой женщин в уходе за собой является использование самодельных масок для лица.

Так, по словам специалиста, подобные средства могут лишь навредить, смыв защитный слой кожи, в результате чего она станет гиперчувствительной. По этой причине на ней могут появлятся сыпь, покраснения и другие негативные эффекты. Об этом Барчукова сообщила изданию "НГС".

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Помимо этого эксперт посоветовала не злоупотреблять аптечной косметикой. Она отметила, что косметику этой категории необходимо подбирать с помощью врача, который определит тип кожи и посоветует наиболее подходящие варианты.

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Еще одна распространенная ошибка – это неправильный порядок пользования средствами по уходу за кожей лица. Летом нужно увлажнять кожу в первой половине дня, а питательными средствами пользоваться вечером. Зимой же эта процедура должна осуществляться с точностью до наоборот.

"Уход за кожей лица осуществляется в три этапа. Первый из них – это очищение. В этот этап входит умывание гелями, пенками и глубокое очищение скрабом. Во втором этапе необходимо тонизировать кожу. Это хорошо делать процеженным отваром ромашки. В последний этап входит питание и увлажнение кожи кремами", – подытожила Барчукова.

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