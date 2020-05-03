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3 мая • обновлено в 22:32
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/ Красота

Названы главные ошибки в женском макияже, которые отпугивают мужчин

18.1т
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В стремлении выглядеть сексуально, красиво и привлекательно для самой себя и для своего избранника девушки часто перебарщивают с макияжем.

О том, что не нравится в женском мейк-апе мужчинам, пишет издание Cosmopolitan.

Названы главные ошибки в женском макияже, которые отпугивают мужчин

Чересчур контрастное омбре

Эта техника окрашивания сама по себе выглядит весьма естественно и сексуально, но ее реализацию стоит доверить опытному колористу, а не справляться с ней самостоятельно.

Названы главные ошибки в женском макияже, которые отпугивают мужчин

pexels.com

Агрессивный контуринг

Эта бьюти-техника иногда выглядит слишком вычурно и неестественно, но многие девушки до сих пор продолжают накладывать на лицо многослойные конструкции из хайлайтера и пудры.

Названы главные ошибки в женском макияже, которые отпугивают мужчин

pexels.com

Чрезмерно прорисованные брови

Следует обзавестись профессиональной палеткой для бровей и прозрачным фиксирующим гелем – этого вполне достаточно, чтобы привести брови в порядок.

Названы главные ошибки в женском макияже, которые отпугивают мужчин

pexels.com

Очевидно наращенные ресницы

Лучше использовать объемную тушь и щипцы для завивки ресниц, а наращивать, удлинять их до самих бровей - уже моветон, за исключением вечернего макияжа или, профессиональной фотосъемки.

Названы главные ошибки в женском макияже, которые отпугивают мужчин

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

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Автор
Мария Дидык
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