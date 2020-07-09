Названы главные ошибки в использовании масок для лица

Маски для лица помогают сохранить молодость и красоту. Кожа насыщается влагой, очищается и обогащается необходимыми микроэлементами. Поэтому маски пользуются популярностью у многих женщин.

Однако эффект на лице не всегда заметен. И женщины чаще всего обвиняют в этом именно маску, которую они приобрели. Но даже мелкие неточности могут снизить пользу маски в несколько раз. Поэтому Ukr.Media приводит примеры самых распространенных ошибок, которые делает почти каждая женщина.

Чем дольше держать маску – тем больше пользы

На приобретенной маске всегда указанное время, на которое ее можно наносить. Обычно это 15-20 минут. Однако многие думают, что маску надо держать дольше, чтобы было больше пользы. На самом деле, это только навредит коже. Маска после указанного времени начинает высыхать и впитывать в себя влагу из кожи.

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Нанести маску и бегом выполнять домашние дела

Из-за отсутствия свободного времени некоторые женщины сочетают несколько дел одновременно. Например, наносят маску и выполняют домашние дела. Однако в это время маска начинает "тянуть" кожу вниз, тем самым растягивая ее. Важно соблюдать правила и лежать, когда маска на лице. Тогда эффект будет заметен.

Чаще – лучше

На масках обычно написано, с какой частотой их надо использовать. Даже косметологи предупреждают, что в маске содержится большое количество активных компонентов, которые в большой концентрации попадают на кожу. Поэтому надо придерживаться рекомендуемого интервала.

Маска за час до выхода на улицу

Компоненты проникают из маски в кожу и начинают медленно действовать. Если женщина выйдет на улицу раньше, чем через час, то разница в температуре скажется на действия всех активных компонентов. Они перестанут действовать, а кожа может покраснеть.

Неправильное нанесение маски для лица не дает результата Ukrainian people

Сразу после умывания – маску

Часто женщины на вымытые водой лицо сразу наносят маску. Этого делать нельзя. Чтобы активные компоненты начали действовать, кожу нужно очистить специальными средствами (например, гель для умывания) и тонизировать. Именно тоник позволяет маске проникать глубоко под кожу, питая ее полезными компонентами и давая необходимую влагу.

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