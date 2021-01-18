Названы главные антитренды в макияже 2021 года

Тренды – вещь изменчивая. То, что было в моде пару месяцев назад, может в одно мгновение стать бьюти-ошибкой. И это касается не только одежды, но и приемов в макияже.

В 2021 году нужно отказаться от темных и широких бровей и агрессивного контуринга. Более подробней о главных антитрендах в бьюти-образе – читайте в материале OBOZREVATEL.

Темные и широкие брови

Густые и графические брови как у модели Кары Делевинь уже не в моде. В тренде естественность – ваши собственные брови и их максимальная ширина, которую можно получить с помощью длительной укладки. Отметим, что не нужно рисовать брови одной сплошной линией, желательно, чтобы было четко видно волоски, а оттенок не сильно отличался от родного.

Кара Делевинь pinterest.com

Агрессивный контуринг

В 2021 году в тренде сияющая кожа и легкий румянец – модно выглядеть свежо и натурально. Конечно, некоторые приемы вроде подчеркивания скул можно оставить в своем арсенале, но полный контуринг применять не стоит.

Агрессивный контуринг lady-first.me

Объемные ресницы

Все чаще визажисты, создавая образы для подиумов, отказываются от туши для ресниц вообще. Что уж говорить о накладных – их используют, только если намеренно делают кукольный макияж глаз. Поэтому в 2021 году лучше отказаться от наращивания ресниц.

Объемные ресницы materialova.ru

Матовый макияж

Он зачастую делает образ "сухим". Поэтому в 2021 году актуально наносить хайлайтер, жидкие тональные средства и помады.

Матовый макияж vogue.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову, освежающих любой образ даже в холодное время года.