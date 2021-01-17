Названы 6 главных бьюти-трендов 2021 года

В 2021 году наступает время для смелых экспериментов с макияжем и волосами. Эксперты индустрии красоты предлагают женщинам дополнить свой образ дерзкой челкой, а в ежедневный make-up добавить ярких цветов.

Такие оригинальные образы помогут выглядеть каждой моднице безупречно. Подробней о популярных бьюти-трендах в этом году пишет издание Vogue.

Яркие тени

Визажисты акцентируют внимание на важности использования ярких теней в макияже глаз в 2021-м. Смелые оттенки были замечены в бьюти-коллекциях таких брендов как Halpern, Gareth Pugh, Tom Ford и Chromat.

Яркие тени Instagram Makeup Koncept

Яркие тени Instagram Makeup Koncept

Яркие тени Instagram MakeUp Gloss

Оранжевый в макияже и hair-образе

Также бьюти-эксперты делают ставку на яркий оранжевый. В тренде – мандариновые губы, оранжевые локоны, персиковые тени для век и румянца.

Оранжевый в макияже Instagram Марго Роби

Оранжевый в hair-образе Instagram Paco Latorre

Оранжевый в макияже Instagram Mia Luckie

Насыщенный синий в макияже глаз

В числе главных бьюти-трендов 2021 года – насыщенный синий в макияже глаз. Украсьте веки темно-синими стрелками либо аквамариновыми тенями для век, и вы увидите, как мгновенно преобразится ваш образ.

Насыщенный синий в макияже глаз Instagram Gabby Marie

Насыщенный синий в макияже глаз Instagram PUMP Magazine

Насыщенный синий в макияже глаз letoile.ru

Дерзкая челка

Смените скучную прическу на дерзкую стрижку с короткой челкой. Если так и не можете решиться на смелый hair-эксперимент, начните с удлиненной женственной челки и будьте уверены – она будет в тренде на протяжении всего 2021 года.

Короткая челка kleo.ru

Короткая челка Instagram Izzy-Carmelia Rose

Челка 2021 Instagram E-litchi Hair Extension Brand

Экстремальное окрашивание

Разноцветные локоны стали одним из главных hair-трендов 2021 года. Стилисты рекомендуют экспериментировать с экстремальными оттенками волос – от лаймово-зеленых и мятных локонов до розовых и фиолетовых оттенков.

Окрашивание волос 2021 Instagram Hair Color Inspired by Nature

Окрашивание волос 2021 Instagram LINH PHAN

Окрашивание волос 2021 Instagram LINH PHAN

Аксессуары для волос

В 2021 году особенно популярными станут разнообразные аксессуары для волос. Используйте яркие заколки, платки, элегантную сетку или изысканные ободки из жемчуга, чтобы украсить свой hair-образ.

Аксессуары для волос Instagram Eva Miller

Аксессуары для волос vogue.com

Аксессуары для волос pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову, освежающих любой образ даже в холодное время года.