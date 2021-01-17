Названы 6 главных бьюти-трендов 2021 года

В 2021 году наступает время для смелых экспериментов с макияжем и волосами. Эксперты индустрии красоты предлагают женщинам дополнить свой образ дерзкой челкой, а в ежедневный make-up добавить ярких цветов.

Такие оригинальные образы помогут выглядеть каждой моднице безупречно. Подробней о популярных бьюти-трендах в этом году пишет издание Vogue.

Визажисты акцентируют внимание на важности использования ярких теней в макияже глаз в 2021-м. Смелые оттенки были замечены в бьюти-коллекциях таких брендов как Halpern, Gareth Pugh, Tom Ford и Chromat.

Также бьюти-эксперты делают ставку на яркий оранжевый. В тренде – мандариновые губы, оранжевые локоны, персиковые тени для век и румянца.

В числе главных бьюти-трендов 2021 года – насыщенный синий в макияже глаз. Украсьте веки темно-синими стрелками либо аквамариновыми тенями для век, и вы увидите, как мгновенно преобразится ваш образ.

Смените скучную прическу на дерзкую стрижку с короткой челкой. Если так и не можете решиться на смелый hair-эксперимент, начните с удлиненной женственной челки и будьте уверены – она будет в тренде на протяжении всего 2021 года.

Разноцветные локоны стали одним из главных hair-трендов 2021 года. Стилисты рекомендуют экспериментировать с экстремальными оттенками волос – от лаймово-зеленых и мятных локонов до розовых и фиолетовых оттенков.

В 2021 году особенно популярными станут разнообразные аксессуары для волос. Используйте яркие заколки, платки, элегантную сетку или изысканные ободки из жемчуга, чтобы украсить свой hair-образ.

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову, освежающих любой образ даже в холодное время года.