Названы 4 главных ошибки в макияже губ, которые делают образ дешевым

Некачественная помада или неправильно подобранный цвет способны испортить даже самый дорогой и самый модный наряд.

В связи с этим визажист Екатерина Антонова рассказала о 4 самых частых ошибках, которые делают образ дешевым. Также она поделилась лайфхаками, которые помогут девушкам всегда оставаться на высоте. Об этом сообщает "Рамблер Женский".

Бежевые оттенки

По словам эксперта, тон помады никогда не должен быть светлее подтона вашей кожи. Антонова посоветовала забыть о моде прошлого столетия, когда помада была по цвету как тональный крем, и использовать только ту бежевую помаду, которая придает вашим губам "живой" оттенок.

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Лайфхак. Чтобы выбрать подтон бежевой помады, сделайте несколько свотчей рядом на руке, и вы увидите, какой подтон более теплый, холодный или нейтральный. Они работают на контрастах.

Сияющий блеск

Всем женщинам хочется сиять, и это правда. Главное, по словам Антоновой, помнить, что блеск блеску рознь, и если уж хочется суперспецэффекта на губах, лучше довериться профессионалу, а не прикреплять блестки на клей. Ведь это будет выглядеть дешево и некрасиво.

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А если уж решили обойтись без стилистического макияжа, то лучше красить губы блеском с красивым мерцанием.

Лайфхак. Если под блеск нанести бальзам для губ, то он продержится дольше.

Эффект градиента

Эффект градиента – это техника, когда растушевываются все цвета, какие только возможны. По словам визажиста, она уже явно изжила себя в макияже губ и не является актуальной в 2020-2021 годах.

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"Те, кто не ищут легких путей, могут оставить максимально натуральный эффект, где нет явного перехода от темного к светлому по всему спектру, а где градиентом мы как бы корректируем формы и слегка добавляем объем, или наоборот", – сказала Антонова.

Красная классика

Помада красного цвета, которая все время растекается и ее приходится подправлять - ужасно выглядит на лице. Поэтому визажист посоветовала использовать стойкие красные помады.

"Тон карандаша и тон помады никогда не должны отличаться. И всегда, прежде чем выходить с таким мейкап-аксессуаром в свет, тестируйте ее дома", – добавила эксперт.

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Лайфхак. Чтобы помада держалась хорошо, но не пересушивала губы, покупайте яркопигментированные стойкие варианты и наносите тонким слоем.

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