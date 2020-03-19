Главная Новости
19 марта • обновлено в 10:16
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

1.3т
Читать материал на украинском

После 30 лет женщины часто хотят скрыть недостатки кожи и подчеркнуть свои сильные стороны. Иногда они прибегают к услугам пластических хирургов, но все это можно сделать при помощи правильного макияжа.

О пяти главных правилах макияжа для женщин после 30 лет пишет Cosmopolitan.

Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

pexels.com

Праймер

У каждой женщины после 30 лет должен быть праймер, способный за считанные секунды стереть с лица расширенные поры, спрятать неровности, придать сияние или устранить жирный блеск.

Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

pexels.com

Внимание на брови

Брови "обрамляют" лицо, придавая образу цельность, ухоженность, завершенность. Обязательно необходимо фиксировать положение волосков с помощью геля или воска.

Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

pexels.com

Румяна

Если найти идеальный оттенок и текстуру, румяна могут преобразить лицо до неузнаваемости, стерев с него следы стресса и недосыпа. Лучше всего работает сочетание теплого персикового и холодного розового пигмента.

Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

pexels.com

Бежевые тени

После 30 лет имитация макияжа без макияжа становится особенно актуальной — естественные оттенки подсвечивают глаза и кожу.

Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

pexels.com

Блеск

Оживить свой образ, сделать его моложе и свежее можно с помощью хайлайтера, блеска для губ или помады с атласным финишем. Все, что сияет, визуально выглядит более объемным.

Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"названО секреты". Дeбилы обозовские, вы специально русскую речь ypoдуете?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lady Красота

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги