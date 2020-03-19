Названо секреты макияжа для женщин после 30: как выглядеть свежо

После 30 лет женщины часто хотят скрыть недостатки кожи и подчеркнуть свои сильные стороны. Иногда они прибегают к услугам пластических хирургов, но все это можно сделать при помощи правильного макияжа.

О пяти главных правилах макияжа для женщин после 30 лет пишет Cosmopolitan.

pexels.com

Праймер

У каждой женщины после 30 лет должен быть праймер, способный за считанные секунды стереть с лица расширенные поры, спрятать неровности, придать сияние или устранить жирный блеск.

pexels.com

Внимание на брови

Брови "обрамляют" лицо, придавая образу цельность, ухоженность, завершенность. Обязательно необходимо фиксировать положение волосков с помощью геля или воска.

pexels.com

Румяна

Если найти идеальный оттенок и текстуру, румяна могут преобразить лицо до неузнаваемости, стерев с него следы стресса и недосыпа. Лучше всего работает сочетание теплого персикового и холодного розового пигмента.

pexels.com

Бежевые тени

После 30 лет имитация макияжа без макияжа становится особенно актуальной — естественные оттенки подсвечивают глаза и кожу.

pexels.com

Блеск

Оживить свой образ, сделать его моложе и свежее можно с помощью хайлайтера, блеска для губ или помады с атласным финишем. Все, что сияет, визуально выглядит более объемным.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!