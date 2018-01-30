Названа самая модная стрижка 2018 года

Модные стилисты в один голос утверждают, что на смену длинным волосам в 2018 году придет классическое каре с челкой, которое станет главной стрижкой этой весны.

Об этом передает "Единственная".

Для того, чтобы быть в тренде, нужно учесть тот факт, что каре должно быть прямым, а челка - очень короткой.

Элисон Судол с модным каре HawtCelebs

Укладывать такую прическу невероятно просто: все, что понадобится, - это фен и некоторые средства для укладки и фиксации.

Если же нужно сделать вечерний вариант укладки, просто воспользуйтесь любым инструментом для накрутки и сделайте легкие, небрежные локоны.

Эмма Уотсон с каре Celebs Cool

В 2018 году совершенно не нужно заморачиваться над идеальной укладкой, ведь достаточного того, чтобы волосы были гладкими и здоровыми.

Но все же стоит отметить, что подобная стрижка подойдет не всем и при ее выборе учитывайте тот факт, что волосы должны быть прямыми, гладкими и не склонными к пушению. Если вы все же хотите поэкспериментировать, но тип волос не соответствует перечисленному, вы всегда можете сделать одну из процедур по выпрямлению волос.

Ранее "Обозреватель" публиковал лунный календарь стрижек на февраль 2018 года.