Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

Кристина Долматова Красота 13:59, 11.06.2020 Обновлено: 14:02, 11.06.2020

Топовые эксперты hair-индустрии заявили, что самой модной стрижкой лета 2020 станет короткий боб.

Об этом сообщает британский глянец Vogue. По словам парикмахеров, данная стрижка подойдет для всех форм лица, ведь в ней нет резких акцентов. А также эффектно будет смотреться, как на тонких, так и на густых волосах.

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"Короткий боб подойдет женщинам с разной структурой волос и будет смотреться эффектно, как на тонких, так и на густых волосах. Но девушкам с густыми волосами следует избегать ровных и четких линий. Также она подойдет для всех форм лица, ведь в ней нет резких акцентов", – рассказала парикмахер Джордж Нортвуд.

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Кроме того, отмечается, что короткий боб отлично будет смотреться в сочетании с оверсайз одеждой, рубашками мужского кроя и экстравагантными аксессуарами.

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Ранее OBOZREVATEL назвал 4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

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