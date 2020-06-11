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11 июня • обновлено в 14:19
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/ Красота

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

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Топовые эксперты hair-индустрии заявили, что самой модной стрижкой лета 2020 станет короткий боб.

Об этом сообщает британский глянец Vogue. По словам парикмахеров, данная стрижка подойдет для всех форм лица, ведь в ней нет резких акцентов. А также эффектно будет смотреться, как на тонких, так и на густых волосах.

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

vrutmilife.com

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

beauty.ua

"Короткий боб подойдет женщинам с разной структурой волос и будет смотреться эффектно, как на тонких, так и на густых волосах. Но девушкам с густыми волосами следует избегать ровных и четких линий. Также она подойдет для всех форм лица, ведь в ней нет резких акцентов", – рассказала парикмахер Джордж Нортвуд.

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

instagram/rascheski_airmotion

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

pinterest.com

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

vrutmilife.com

Кроме того, отмечается, что короткий боб отлично будет смотреться в сочетании с оверсайз одеждой, рубашками мужского кроя и экстравагантными аксессуарами.

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

pinterest.com

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

beauty.ua

Названа самая модная стрижка лета 2020: как она выглядит

beauty.ua

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Красота
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