Названа самая красивая женщина мира: горячие фото звезды

Американская супермодель Белла Хадид, которую пластический хирург Джулиан Сильва признал после исследования самой красивой женщиной в мире, постоянно доказывает это на практике.

При чем, знаменитость обладает не только почти идеальными чертами лица, но и роскошной фигурой, что неоднократно доказывалось участием в самых престижных показах и съемках. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми горячими фотографиями Хадид.

Роскошная внешность модели позволила ей блистать на показах CHANEL, становиться лицом Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike. Модный дом Dior дал почетный статус "Новая посланница красоты" в рекламной кампании.

Белла Хадид без белья instagram/bellahadid

Более того, Хадид была "ангелом" бренда нижнего белья Victoria’s Secret, который нанимает для показов самых красивых женщин в мире моды. Роскошная внешность также позволила ей стать первой моделью в истории журнала Vogue, побившей рекорд по количеству обложек за один месяц.

Белла Хадид в комбинации на берегу instagram/bellahadid

Успешность модели также доказывает девятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии журнала Forbes.

Белла Хадид на модном показе в белье instagram/bellahadid

Белла Хадид в белье instagram/bellahadid

Белла Хадид на показе Victoria’s Secret instagram/bellahadid

Белла Хадид в пикантном купальнике instagram/bellahadid

Белла Хадид в прозрачной накидке на голое тело instagram/bellahadid

Белла Хадид - вид сзади instagram/bellahadid

Белла Хадид в пикантной позе instagram/bellahadid

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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