Названа самая красивая женщина мира: горячие фото звезды

Американская супермодель Белла Хадид, которую пластический хирург Джулиан Сильва признал после исследования самой красивой женщиной в мире, постоянно доказывает это на практике.
При чем, знаменитость обладает не только почти идеальными чертами лица, но и роскошной фигурой, что неоднократно доказывалось участием в самых престижных показах и съемках. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми горячими фотографиями Хадид.
Роскошная внешность модели позволила ей блистать на показах CHANEL, становиться лицом Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike. Модный дом Dior дал почетный статус "Новая посланница красоты" в рекламной кампании.
Белла Хадид без белья
instagram/bellahadid
Более того, Хадид была "ангелом" бренда нижнего белья Victoria’s Secret, который нанимает для показов самых красивых женщин в мире моды. Роскошная внешность также позволила ей стать первой моделью в истории журнала Vogue, побившей рекорд по количеству обложек за один месяц.
Белла Хадид в комбинации на берегу
instagram/bellahadid
Успешность модели также доказывает девятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии журнала Forbes.
Белла Хадид на модном показе в белье
instagram/bellahadid
Белла Хадид в белье
instagram/bellahadid
Белла Хадид на показе Victoria’s Secret
instagram/bellahadid
Белла Хадид в пикантном купальнике
instagram/bellahadid
Белла Хадид в прозрачной накидке на голое тело
instagram/bellahadid
Белла Хадид - вид сзади
instagram/bellahadid
Белла Хадид в пикантной позе
instagram/bellahadid
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.
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