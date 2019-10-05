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6 октября • обновлено в 03:00
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/ Красота

Названа неожиданная опасность нарощенных ресниц

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Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет на красоту и здоровье.

Об этом рассказала врач-косметолог Оксана Чащина в комментарии aif.ru, перечислив весомые причины "не злоупотреблять" этой бьюти-процедурой.

В частности, по словам эксперта, к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Но корень, фолликул, не всегда может справиться с дополнительной нагрузкой. Это приводит к травмам и атрофии.

Наращивание ресниц

Наращивание ресниц

pixabay

"В этом случае самое невинное последствие – выпадение и прекращение роста ресниц", – пояснила Чащина.

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Более того, наращивание может спровоцировать снижение зрения из-за плохого качества веществ, употребляемых в процедуре. Нет совершенно никакой гарантии, что это не вызовет ожоги кожи ресничного края века, роговицы и конъюнктивы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла секрет красоты кожи. Ей помогает всего один продукт и регулярные процедуры.

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