Названа "Миссис Вселенная–2020": как выглядит 43-летняя победительница. Фото

Победительницей конкурса красоты "Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Как сообщает издание Metro, женщина воспитывает четверых детей, а также работает врачом-гинекологом.
Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020"
РИА Новости
В конкурсе принимали участие 36 женщин в возрасте старше 40 лет. В финале участницы дефилировали на сцене в ярких нарядах. Вербицкая появилась перед жюри в красно-белом платье с перьями и кокошником.
Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020"
РИА Новости
Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020"
РИА Новости
Во время творческого конкурса Ксения исполнила песню "Besame Mucho".
Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020"
Instagram @verbksenia
Примечательно, что победа в "Миссис Вселенная-2020" – не первая для Вербицкой. В прошлом году женщина стала "Миссис Санкт-Петербург Классик".
Ксения Вербицкая на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург Классик"
Instagram @verbksenia
Ксения Вербицкая на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург Классик"
Instagram @verbksenia
Ксения Вербицкая
Instagram @verbksenia
Ксения Вербицкая
Instagram @verbksenia
Ксения Вербицкая
Instagram @verbksenia
Ксения Вербицкая
Instagram @verbksenia
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2019", представительница ЮАР Зозибини Тунзи произнесла трогательную речь о женщинах с необычной внешностью.
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