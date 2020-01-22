Названа "Миссис Вселенная–2020": как выглядит 43-летняя победительница. Фото

Победительницей конкурса красоты "Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.

Как сообщает издание Metro, женщина воспитывает четверых детей, а также работает врачом-гинекологом.

Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020" РИА Новости

В конкурсе принимали участие 36 женщин в возрасте старше 40 лет. В финале участницы дефилировали на сцене в ярких нарядах. Вербицкая появилась перед жюри в красно-белом платье с перьями и кокошником.

Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020" РИА Новости

Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020" РИА Новости

Во время творческого конкурса Ксения исполнила песню "Besame Mucho".

Ксения Вербицкая стала "Миссис Вселенная-2020" Instagram @verbksenia

Примечательно, что победа в "Миссис Вселенная-2020" – не первая для Вербицкой. В прошлом году женщина стала "Миссис Санкт-Петербург Классик".

Ксения Вербицкая на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург Классик" Instagram @verbksenia

Ксения Вербицкая на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург Классик" Instagram @verbksenia

Ксения Вербицкая Instagram @verbksenia

Ксения Вербицкая Instagram @verbksenia

Ксения Вербицкая Instagram @verbksenia

Ксения Вербицкая Instagram @verbksenia

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2019", представительница ЮАР Зозибини Тунзи произнесла трогательную речь о женщинах с необычной внешностью.

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