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/Красота

Названа ''Мисс мира-2018'': фото красавицы

16.4тЧитать материал на украинском

Обладательницей титула "Мисс мира-2018" стала участница из Мексики Ванесса де Леон.

Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter. Отмечается, что финал международного конкурса прошел в китайском городе Санья в субботу, 8 декабря.

В этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира.

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Церемония награждения

Церемония награждения

missworld.com

Церемония награждения

Церемония награждения

missworld.com

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон

Ванесса де Леон

instagram.com/vanessaponcedeleon

Новости
Мисс Plus Size: украинка получила корону на всемирном конкурсе красоты

Украину на конкурсе представляла 19-летняя херсончанка Леонила Гузь, однако она не вошла в топ-30. Ее кандидатуру выбрали после скандала с дисквалифицированной ранее победительницей Вероникой Дидусенко.

Второе место заняла участница из Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Николин Пичапа Лимснукан

Николин Пичапа Лимснукан

Coconuts

В шестерку лучших вошли представительницы с каждого континента. Так, Европу представила девушка из Беларуси, Мисс Карибы — участница из Ямайки, Мисс Америки — участница из Мексики, Мисс Африка стала конкурсантка из Уганды, а Мисс Азия — Таиланд.

Участницы конкурса в стилизованных национальных костюмах

Участницы конкурса в стилизованных национальных костюмах

instagram.com/vanessaponcedeleon

Как писал OBOZREVATEL, финал еще одного престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная", на котором Украину представит Карина Жосан, пройдет 17 декабря в Бангкоке.

Читайте все новости по теме "Мисс Мира" на OBOZREVATEL.

Тема
Мисс Мира
Место
Китай
Теги
Красотафотографии
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