Названа ''Мисс мира-2018'': фото красавицы

Обладательницей титула "Мисс мира-2018" стала участница из Мексики Ванесса де Леон.

Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter. Отмечается, что финал международного конкурса прошел в китайском городе Санья в субботу, 8 декабря.

В этом году за главное звание соревновались участницы из 118 стран мира.

Церемония награждения missworld.com

Церемония награждения missworld.com

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Ванесса де Леон instagram.com/vanessaponcedeleon

Украину на конкурсе представляла 19-летняя херсончанка Леонила Гузь, однако она не вошла в топ-30. Ее кандидатуру выбрали после скандала с дисквалифицированной ранее победительницей Вероникой Дидусенко.

Второе место заняла участница из Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Николин Пичапа Лимснукан Coconuts

В шестерку лучших вошли представительницы с каждого континента. Так, Европу представила девушка из Беларуси, Мисс Карибы — участница из Ямайки, Мисс Америки — участница из Мексики, Мисс Африка стала конкурсантка из Уганды, а Мисс Азия — Таиланд.

Участницы конкурса в стилизованных национальных костюмах instagram.com/vanessaponcedeleon

Как писал OBOZREVATEL, финал еще одного престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная", на котором Украину представит Карина Жосан, пройдет 17 декабря в Бангкоке.