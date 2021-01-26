Названа главная ошибка при мытье головы

Популярный парикмахер Брэд Мондо заявил, ключевой ошибкой при мытье головы является то, что люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы.

По словам специалиста, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению. Об этом Мондо рассказал на своем официальном YouTube-канале, передает издание The Sun (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя. Лучше наносить очищающее средство не круговыми движениями, а из стороны в сторону... Движения из стороны в сторону – наиболее щадящие", – заявил эксперт.

Ошибки при мытье головы: чего стоит избегать profuse.com.br

Кроме того, парикмахер объяснил, что независимо от длины шевелюры необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Он также добавил, что во время мытья головы вода должна быть теплой, а не холодной или горячей.

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