Назван список причесок, которые были популярны в СССР. Фото

Мода постоянно меняется, поэтому взглянув на старые фотографии, некоторые прически наших предшественников могут вызывать как недоумение, так и восхищение.

В СССР были популярны многие образы, начиная от ретро-волны и заканчивая "химией", пишет uznayvse.ru (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Среди них есть совершенно необычные прически вроде "корзинки" и "бабетты", к которым сейчас девушки прибегают редко.

Модные прически в СССР uznayvse.ru

Стало известно, какие были популярны прически в СССР uznayvse.ru

Названы популярные прически в СССР uznayvse.ru

22 женские прически, популярные в СССР uznayvse.ru

Однако, некоторые из этих причесок популярны и по сей день – например, ретро-волны и стрижка "паж", с которой Наталья Варлей появилась в "Кавказской пленнице" – эти образы часто фигурируют на модных съемках для глянцевых журналов.

Стало известно, какие были популярны прически в СССР uznayvse.ru

Названы популярные прически в СССР uznayvse.ru

22 женские прически, популярные в СССР uznayvse.ru

Модные прически в СССР uznayvse.ru

Стало известно, какие были популярны прически в СССР uznayvse.ru

22 женские прически, популярные в СССР uznayvse.ru

Модные прически в СССР uznayvse.ru

Названы популярные прически в СССР uznayvse.ru

Стало известно, какие были популярны прически в СССР uznayvse.ru

Модные прически в СССР uznayvse.ru

Некоторые прически были усовершенствованы. Например, "химия", которую выбирало большинство советских красавиц, в наше время стала не такой вредной и более естественной – теперь кудри создаются с помощью более щадящих химикатов ("биозавивка").

Стало известно, какие были популярны прически в СССР uznayvse.ru

Названы популярные прически в СССР uznayvse.ru

Модные прически в СССР uznayvse.ru

22 женские прически, популярные в СССР uznayvse.ru

Какие были популярны прически в СССР uznayvse.ru

Модные прически в СССР uznayvse.ru

Названы популярные прически в СССР uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, названы советы женщинам, как подобрать стрижку под форму лица.