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Назван самый модный макияж осени 2018 года

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После последнего показа Chanel, который прошел на этой неделе в Париже, модные эксперты определили самый трендовый макияж этой осени.

Бьюти-образ для моделей выбрала международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика, передает Glamour.

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Назван самый модный макияж осени 2018 года

Основное требование к самому модному макияжу - не слишком влажный и не слишком матовый тон лица. Естественный тон следует дополнить акцентом на скулы — не розовым, а более теплым, бронзовым, как воспоминание о летнем загаре.

Назван самый модный макияж осени 2018 года

Цвет губ - коралловый. Однако выбор оттенка остается широким. Эксперты советуют подбирать цвет под себя - кому-то подойдет нежный лососевый оттенок, кому-то — наоборот, более яркий, почти красный. Для моделей на показе Лючия Пика выбрала помаду с бархатистым финишем Rouge Allure Velvetоттенка № 72 Infrarose.

Назван самый модный макияж осени 2018 года

Одновременно яркие губы нивелируются мягким макияжем глаз. Векам необходимо добавить немного блеска, чтобы оттенить цвет глаз. Лючия Пика предлагает использовать для этого а не тени, а кремовый хайлайтер.

Назван самый модный макияж осени 2018 года
Назван самый модный макияж осени 2018 года

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилисты и модные эксперты назвали самый удачный "лук" для осени 2018 года.

Место
ФранцияПариж
Объекты
макияжМода
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Franco Cynthia
Franco Cynthia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>>> WebJob33.COM
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