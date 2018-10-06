Назван самый модный макияж осени 2018 года

После последнего показа Chanel, который прошел на этой неделе в Париже, модные эксперты определили самый трендовый макияж этой осени.

Бьюти-образ для моделей выбрала международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика, передает Glamour.

Основное требование к самому модному макияжу - не слишком влажный и не слишком матовый тон лица. Естественный тон следует дополнить акцентом на скулы — не розовым, а более теплым, бронзовым, как воспоминание о летнем загаре.

Цвет губ - коралловый. Однако выбор оттенка остается широким. Эксперты советуют подбирать цвет под себя - кому-то подойдет нежный лососевый оттенок, кому-то — наоборот, более яркий, почти красный. Для моделей на показе Лючия Пика выбрала помаду с бархатистым финишем Rouge Allure Velvetоттенка № 72 Infrarose.

Одновременно яркие губы нивелируются мягким макияжем глаз. Векам необходимо добавить немного блеска, чтобы оттенить цвет глаз. Лючия Пика предлагает использовать для этого а не тени, а кремовый хайлайтер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилисты и модные эксперты назвали самый удачный "лук" для осени 2018 года.