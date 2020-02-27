Российская супермодель Наталья Водянова 28 февраля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 38 лет.

Наталья известна не только как модель, но и как благотворитель. Водянова активно поддерживает детей с физическими и ментальными особенностями и борется за их права.

В день рождения модели OBOZREVATEL предлагает вспомнить путь Натальи к карьере модели и взглянуть на самые яркие и самые откровенные ее фото.

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Новости Наталья Водянова привлекла Антонио Бандераса к благотворительности

Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Нижнем Новгороде в бедной семье. Родители Натальи развелись, когда она была еще совсем маленькой. Троих дочерей мать Наташи, Лариса Громова, воспитывала сама. Одна из девочек родилась инвалидом, с тяжелой формой аутизма и ДЦП.

Спустя годы супермодель призналась прессе, что в детстве, ничего не зная про диагноз Оксаны, она наивно завидовала сестре, которой доставалась вся забота и внимание. Самой же Наталье пришлось быстро повзрослеть.

Она присматривала за больной сестрой, помогала матери торговать фруктами на рынке, таская 30-килограммовые ящики с товаром.

Наталья Водянова в детстве 24smi.org

Когда Наталья вспоминает о своем детстве, она признает, что оно было не из легких. Как призналась модель в одном из интервью, по-настоящему улыбаться она начала только в 17 лет.

Когда Водяновой было 15, она поступила в педагогический колледж, а уже в 16 Наташу зачислили в модельное агентство "Евгения", где ей порекомендовали выучить английский язык.

Наталья Водянова 24smi.org

На одном из просмотров Наталью заметил скаут агентства Viva Model Management и сразу предложил ей работу в Париже. Спустя несколько месяцев девушка отправилась в столицу Франции.

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова 24smi.org

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова Pinterest

Наталья Водянова Pinterest

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Водянова рассказала об отношениях с миллиардером Антуаном Арно.

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