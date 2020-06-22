Наталье Варлей – 73: какими секретами красоты удивляла легендарная актрисы

В понедельник, 22 июня, свой день рождения отмечает знаменитая советская актриса театра и кино, звезда фильма "Кавказская пленница" Наталья Варлей.

Артистке исполняется 73 года, но несмотря на возраст, она продолжает удивлять своих поклонников красотой и отличной физической формой. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие секреты красоты использует Варлей и как ей удается всегда выглядеть молодой.

Артистка Наталья Варлей наиболее известна своими ролями в таких культовых картинах, как "Кавказская пленница", "Вий", "12 стульев", "Гостья из будущего" "Волшебник изумрудного города" и другими.

Наталья Варлев в молодости и сейчас Коллаж: "Комсомольская правда"

Главные секреты красоты и молодости от Натальи Варлей

Ранний подъем. Актриса строго соблюдает режим дня: ее утро начинается очень рано, не позже 7:00, а ложится спать она не позже 23:00. Ведь организм обязательно должен восстановиться и набраться сил после насыщенного дня. И именно такой режим наиболее благоприятен для крепкого здоровья человека.

Каждое утро – контрастный душ, и этого правила Варлей придерживается на протяжении десятилетий, не нарушая.

Наталья Варлей Videoboom

Ежедневный ритуал – утренняя зарядка. Хотя бы несколько бодрых движений, которые помогают размять суставы и придать тонус мышцам.

Ежедневное мытье головы. По словам артистки, многие ее знакомые смеются с этого, но она действительно каждое утро, вне зависимости от того, где находится, должна вымыть волосы.

Наталья Варлей Videoboom

Помимо этого, Варлей рассказала, что никогда не верит ни в какую мистику: гороскопы, астрологические прогнозы, предсказания – все это, по ее мнению, заставляет нервничать, что, в свою очередь, негативно сказывается на внешности.

Ну и конечно, главным источником силы, своим вдохновением, достижением и удачей в своей жизни она, безусловно, считает своих детей и внуков.

Наталья Варлей sharij.net

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