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6 декабря • обновлено в 03:11
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Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика: горячие снимки

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Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика в новой фотосессии.

Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников откровенным образом.

В частности, красавица украсила обложку бразильского глянца Vogue. На одном из снимков Наоми позировала в накидке, которой прикрывала голое тело. Грудь частично была скрыта под длинными волосами модели.

Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь - Vogue

Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь - Vogue

instagram/naomi

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"Мы тебя обожаем", "Мамочки", "Красавица", "Моя королева", "Невероятно красивая", – отреагировали поклонники.

Наоми Кэмпбелл на обложке Vogue

Наоми Кэмпбелл на обложке Vogue

instagram/naomi

Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика: горячие снимки
Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика: горячие снимки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кэмпбелл вызвала ажиотаж откровенным нарядом на церемонии награждения международной модной премией Fashion Awards 2019, где получила награду Fashion Icon Award. Звезда пришла на мероприятие в прозрачном платье от Alexander McQueen без белья.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Наоми Кэмпбелл
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота Vogue
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