Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика: горячие снимки

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика в новой фотосессии.
Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников откровенным образом.
В частности, красавица украсила обложку бразильского глянца Vogue. На одном из снимков Наоми позировала в накидке, которой прикрывала голое тело. Грудь частично была скрыта под длинными волосами модели.
Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь - Vogue
instagram/naomi
"Мы тебя обожаем", "Мамочки", "Красавица", "Моя королева", "Невероятно красивая", – отреагировали поклонники.
Наоми Кэмпбелл на обложке Vogue
instagram/naomi
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кэмпбелл вызвала ажиотаж откровенным нарядом на церемонии награждения международной модной премией Fashion Awards 2019, где получила награду Fashion Icon Award. Звезда пришла на мероприятие в прозрачном платье от Alexander McQueen без белья.
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