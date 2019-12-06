Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика: горячие снимки

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь без лифчика в новой фотосессии.

Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников откровенным образом.

В частности, красавица украсила обложку бразильского глянца Vogue. На одном из снимков Наоми позировала в накидке, которой прикрывала голое тело. Грудь частично была скрыта под длинными волосами модели.

Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь - Vogue instagram/naomi

"Мы тебя обожаем", "Мамочки", "Красавица", "Моя королева", "Невероятно красивая", – отреагировали поклонники.

Наоми Кэмпбелл на обложке Vogue instagram/naomi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кэмпбелл вызвала ажиотаж откровенным нарядом на церемонии награждения международной модной премией Fashion Awards 2019, где получила награду Fashion Icon Award. Звезда пришла на мероприятие в прозрачном платье от Alexander McQueen без белья.

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