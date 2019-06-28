Намордники и кожаные подтяжки: Астафьева ошарашила сеть БДСМ-костюмом

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева удивила поклонников выступлением в костюме, выполненном в БДСМ-стилистике.

Она опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков с концерта, впечатлив фолловеров откровенным нарядом.

"Выступали под таблетками. От укачивания. Кто отгадает, почему", – подписала она под одной из фотографий.

Откровенные наряды на концерте Астафьевой Instagram@da_astafieva

Так, Астафьева выступала в откровенном боди, поверх которого была натянута сетка. Образ дополняли туфли на огромной платформе, кожаные подтяжки с жемчугом и чокер на шее. Подтанцовка певицы была в похожих нарядах, за исключением намордников, в которых они вышли на сцену, и наклеек на сосках.

Даша Астафьева с балетом Instagram@da_astafieva

Поклонники в основном написали в комментариях, что Астафьева выглядит восхитительно, а также похвалили ее за красивую фигуру. Более того, в сети припомнили певицу Maruv, которая выступает в похожих нарядах.

"Боже, какая же ты красивая", "Даша, Вы великолепны", "Ноги", "Я болею от Ваших концертных нарядов", "Даша, вы конечно умопомрачительны, секс-огонь-пожар", "Фигура огонь", "Maruv копирует стиль у тебя", – написали в сети.

Откровенные танцы на концерте Астафьевой Instagram@da_astafieva

Даша Астафьева Instagram@da_astafieva

Концерт Астафьевой в стиле БДСМ Instagram@da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева восхитила сеть откровенными фото, на котором позировала обнаженной, прикрывшись белой тканью.

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