"Надя, это вы? Не верю!" Савченко устроила необычную фотосессию на море

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду набрала всего восемь голосов, снялась в необычной для нее фотосессии.
Савченко в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети. Фото с отдыха она разместила на своей странице в Facebook, а видео выложила в Stories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" — загадочно подписала нардеп снимки, не уточнив, в какой именно стране находится.
Надежда Савченко предстала в необычном образе
Коллаж
После романтичной фотосессии Савченко прямо в одежде окунулась в воду, улыбнулась и кокетливо помахала рукой.
Поклонники и друзья нардепа с восторгом и удивлением восприняли ее женственный образ. "Надя, вы супермодель! Класна фотосессия!", "Неужели Надя надела платье?", "Красавица! Такая женственная!", "Надя, разве это вы? Не верю!" — рассыпались они в комплиментах под постом Савченко.
Савченко засыпали комплиментами в сети
Скриншот
Савченко засыпали комплиментами в сети
Скриншот
Савченко засыпали комплиментами в сети
Скриншот
Савченко в изумрудном платье позировала на камеру
Facebook Надежды Савченко
Савченко устроила необычную фотосессию на Балтийском море
Facebook Надежды Савченко
Савченко кружилась и махала рукой
Facebook Надежды Савченко
Савченко позировала на безлюдном побережье
Facebook Надежды Савченко
Савченко устроила необычную фотосессию на море
Скриншот
Савченко прямо в платье окунулась в море
Скриншот
Савченко прямо в платье окунулась в море
Скриншот
Савченко прямо в платье окунулась в море
Скриншот
Савченко прямо в платье окунулась в море
Скриншот
Савченко прямо в платье окунулась в море
Скриншот
Савченко прямо в платье окунулась в море
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения из российской тюрьмы Надежда Савченко неоднократно поражала общественность своим внешним видом:
на один из телеэфиров нардеп пришла в темном платье с вырезом, ворот которого напоминал ошейник;
на заседании Верховной Рады она однажды предстала в "одежде монашки", хотя ранее обескуражила нардепов откровенным декольте;
на юбилее журналиста Дмитрия Гордона Савченко засекли лихо отплясывающей возле сцены;
после освобождения из-под стражи в апреле 2019 года Савченко явилась в Раду вся в черном.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!