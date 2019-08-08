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"Надя, это вы? Не верю!" Савченко устроила необычную фотосессию на море

3.2т Читать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду набрала всего восемь голосов, снялась в необычной для нее фотосессии.

Савченко в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети. Фото с отдыха она разместила на своей странице в Facebook, а видео выложила в Stories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" — загадочно подписала нардеп снимки, не уточнив, в какой именно стране находится.

Надежда Савченко предстала в необычном образе

Надежда Савченко предстала в необычном образе

Коллаж

После романтичной фотосессии Савченко прямо в одежде окунулась в воду, улыбнулась и кокетливо помахала рукой.

Поклонники и друзья нардепа с восторгом и удивлением восприняли ее женственный образ. "Надя, вы супермодель! Класна фотосессия!", "Неужели Надя надела платье?", "Красавица! Такая женственная!", "Надя, разве это вы? Не верю!" — рассыпались они в комплиментах под постом Савченко.

Савченко засыпали комплиментами в сети

Савченко засыпали комплиментами в сети

Скриншот

Савченко засыпали комплиментами в сети

Савченко засыпали комплиментами в сети

Скриншот

Савченко засыпали комплиментами в сети

Савченко засыпали комплиментами в сети

Скриншот

Савченко в изумрудном платье позировала на камеру

Савченко в изумрудном платье позировала на камеру

Facebook Надежды Савченко

Савченко устроила необычную фотосессию на Балтийском море

Савченко устроила необычную фотосессию на Балтийском море

Facebook Надежды Савченко

Савченко кружилась и махала рукой

Савченко кружилась и махала рукой

Facebook Надежды Савченко

Савченко позировала на безлюдном побережье

Савченко позировала на безлюдном побережье

Facebook Надежды Савченко

Савченко устроила необычную фотосессию на море

Савченко устроила необычную фотосессию на море

Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море

Савченко прямо в платье окунулась в море

Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море

Савченко прямо в платье окунулась в море

Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море

Савченко прямо в платье окунулась в море

Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море

Савченко прямо в платье окунулась в море

Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море

Савченко прямо в платье окунулась в море

Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море

Савченко прямо в платье окунулась в море

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения из российской тюрьмы Надежда Савченко неоднократно поражала общественность своим внешним видом:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Надежда Савченко
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Морская корова, или стеллерова корова.
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