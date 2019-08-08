"Надя, это вы? Не верю!" Савченко устроила необычную фотосессию на море

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду набрала всего восемь голосов, снялась в необычной для нее фотосессии.

Савченко в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети. Фото с отдыха она разместила на своей странице в Facebook, а видео выложила в Stories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" — загадочно подписала нардеп снимки, не уточнив, в какой именно стране находится.

Надежда Савченко предстала в необычном образе Коллаж

После романтичной фотосессии Савченко прямо в одежде окунулась в воду, улыбнулась и кокетливо помахала рукой.

Поклонники и друзья нардепа с восторгом и удивлением восприняли ее женственный образ. "Надя, вы супермодель! Класна фотосессия!", "Неужели Надя надела платье?", "Красавица! Такая женственная!", "Надя, разве это вы? Не верю!" — рассыпались они в комплиментах под постом Савченко.

Савченко засыпали комплиментами в сети Скриншот

Савченко засыпали комплиментами в сети Скриншот

Савченко засыпали комплиментами в сети Скриншот

Савченко в изумрудном платье позировала на камеру Facebook Надежды Савченко

Савченко устроила необычную фотосессию на Балтийском море Facebook Надежды Савченко

Савченко кружилась и махала рукой Facebook Надежды Савченко

Савченко позировала на безлюдном побережье Facebook Надежды Савченко

Савченко устроила необычную фотосессию на море Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море Скриншот

Савченко прямо в платье окунулась в море Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения из российской тюрьмы Надежда Савченко неоднократно поражала общественность своим внешним видом:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!