Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа.
Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, превратившись из жгучей шатенки в яркую блондинку.
"Why not? (Почему бы и нет?)" – лаконично подписала она под фотографией, вызвав бурю эмоций в сети.
Instagram @nadyadorofeeva
Пользователям понравилась внезапная смена имиджа. Дорофеевой сказали, что ей очень идет быть блондинкой, и что выглядит она потрясающе.
"Красотка", "Круто", "Кайф", "Как же ей красиво с белыми волосами", – подписали в комментариях восхищенные ее смелостью поклонники.
Instagram @nadyadorofeeva сторис
Instagram @nadyadorofeeva сторис
Предлагаем вспомнить, как Надя Дорофеева выглядела до смены имиджа.
Надя Дорофеева
Instagram @nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева похвасталась подкаченным телом, задрав футболку на камеру.
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