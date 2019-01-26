|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда

2.7тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, превратившись из жгучей шатенки в яркую блондинку.

"Why not? (Почему бы и нет?)" – лаконично подписала она под фотографией, вызвав бурю эмоций в сети.

Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда

Instagram @nadyadorofeeva

Новости
Постаревшая Памела Андерсон засветилась на светском рауте: как изменилась звезда Playboy

Пользователям понравилась внезапная смена имиджа. Дорофеевой сказали, что ей очень идет быть блондинкой, и что выглядит она потрясающе.

"Красотка", "Круто", "Кайф", "Как же ей красиво с белыми волосами", – подписали в комментариях восхищенные ее смелостью поклонники.

Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда

Instagram @nadyadorofeeva сторис

Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда

Instagram @nadyadorofeeva сторис

Предлагаем вспомнить, как Надя Дорофеева выглядела до смены имиджа.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Instagram @nadyadorofeeva

Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда
Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева похвасталась подкаченным телом, задрав футболку на камеру.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Теги
Красотасмена имиджа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги