Дорофеева изменилась до неузнаваемости: как выглядит звезда

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, превратившись из жгучей шатенки в яркую блондинку.

"Why not? (Почему бы и нет?)" – лаконично подписала она под фотографией, вызвав бурю эмоций в сети.

Instagram @nadyadorofeeva

Пользователям понравилась внезапная смена имиджа. Дорофеевой сказали, что ей очень идет быть блондинкой, и что выглядит она потрясающе.

"Красотка", "Круто", "Кайф", "Как же ей красиво с белыми волосами", – подписали в комментариях восхищенные ее смелостью поклонники.

Instagram @nadyadorofeeva сторис

Instagram @nadyadorofeeva сторис

Предлагаем вспомнить, как Надя Дорофеева выглядела до смены имиджа.

Надя Дорофеева Instagram @nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева похвасталась подкаченным телом, задрав футболку на камеру.

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