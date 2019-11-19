"Надо худеть": полуголая Лобода вызвала споры пикантными кадрами

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж серией новых снимков.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике в стиле ретро с кожаным верхом.

На одном из фото ее сняли снизу, что создало впечатление широких бедр. На втором Лобода придерживала соблазнительно волосы, продемонстрировав тонкую талию.

Светлана Лобода в купальнике ретро instagram/lobodaofficial

В комментариях эта фотосессия вызвала споры. Многим понравился купальник и внешность певицы в целом. Другая часть раскритиковала за очередные обнаженные фото.

Светлана Лобода в купальнике instagram/lobodaofficial

"Надо худеть срочно. До Нового года мало осталось времени", "Как надоели ляхи, трусы, ж*пы", "Вот ужас", "Ремень по-мужски надет", – раскритиковали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода вызвала неоднозначную реакцию, позируя на постели в одном бюстгальтере .

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