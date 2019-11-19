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19 ноября • обновлено в 19:02
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"Надо худеть": полуголая Лобода вызвала споры пикантными кадрами

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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж серией новых снимков.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике в стиле ретро с кожаным верхом.

На одном из фото ее сняли снизу, что создало впечатление широких бедр. На втором Лобода придерживала соблазнительно волосы, продемонстрировав тонкую талию.

Светлана Лобода в купальнике ретро

Светлана Лобода в купальнике ретро

instagram/lobodaofficial

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В комментариях эта фотосессия вызвала споры. Многим понравился купальник и внешность певицы в целом. Другая часть раскритиковала за очередные обнаженные фото.

Светлана Лобода в купальнике

Светлана Лобода в купальнике

instagram/lobodaofficial

"Надо худеть срочно. До Нового года мало осталось времени", "Как надоели ляхи, трусы, ж*пы", "Вот ужас", "Ремень по-мужски надет", – раскритиковали пользователи.

"Надо худеть": полуголая Лобода вызвала споры пикантными кадрами
"Надо худеть": полуголая Лобода вызвала споры пикантными кадрами
"Надо худеть": полуголая Лобода вызвала споры пикантными кадрами
"Надо худеть": полуголая Лобода вызвала споры пикантными кадрами
"Надо худеть": полуголая Лобода вызвала споры пикантными кадрами

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода вызвала неоднозначную реакцию, позируя на постели в одном бюстгальтере .

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Персона
Светлана Лобода
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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