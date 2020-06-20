'Губы дьявола' и 'углы Джоли': пластический хирург раскрыл предпочтения украинок

В Великобритании среди пациенток пластических клиник настоящий "бум" на некоторые черты лица, в частности, говорится о новом тренде – "лисьи глаза". Британки хотят быть похожими на Беллу Хадид и Кендалл Дженнер. А что чаще заказывают украинки в кабинете у пластического хирурга: есть ли тренд на отечественных звезд, или западные звезды восхищают не только жительниц Британии, но и Украины ...

На кого хотят быть похожими украинки, OBOZREVATEL выяснял у косметического лицевого хирурга киевской клиники "Лико-Мед" Евгения Логинова.

Facebook Евгения Логинова

– Скажите, пожалуйста, приходят ли к вам клиентки с фотографией знаменитости и просят, чтобы вы сделали их такими же?

– Бывает когда пациенты приходят и показывают чьи-то фото (как правило звезд или блоггеров) и со словами "хочу вот так". Они надеются получить то же самое, что видят на фото. В 98% случаев задача становится нереальной, так как "исходник" абсолютно разный. Поэтому такой пациент становится настоящим сокровищем для врачей, которые думают исключительно о заработке. Наобещав пациенту "золотые горы", они выполняют процедуру, а не получив результат, уже вспоминают об "исходнике", на котором были изображены желаемые черты лица или начинают говорить об особенностях пациента.

– Какие процедуры, операции были самыми модными среди украинок за последний год?

– Конец 2019-го – начало 2020-го были популярны запросы на "лисьи глаза", "кошачий взгляд", "взгляд самурая" или "Клеопатры", "губы дьявола", но они постепенно пропадают. Подобный запрос теперь может возникнуть буквально пару раз в месяц.

Так выглядят "губы дьявола"

Instagram Маргариты Бонецкой

– Подскажите, а каких именно звезд вспоминали ваши пациентки, приводя примеры желаемого результата?

– Когда просят "лисьи глаза", то, как правило, вспоминают Беллу Хадид. Также просят "углы Джоли" – это процедура по увеличению углов нижней челюсти.

"Лисьи глаза" или "кошачий взгляд" выглядят так:

Instagram Беллы Хадид

"Взгляд Клеопатры" выглядит следующим образом:

скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская телеведущая и звезда сети Маша Малиновская сделала пластическую операцию век и изменила разрез глаз.