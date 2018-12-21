''Муж, м**ак, выносит мозг'': жена Ступки рассказала о новогодних торжествах

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова поделилась лайфхаками о том, как провести новогодний корпоратив.
Она отметила, что выпив бокал вина, следует выпить и бокал воды. Об этом Логунова написала на своей странице в Instagram.
instagram.com/polinalogunova
"Выпивая бокал вина, выпивайте и бокал воды. Так алкоголь не собьет вас с ног, при этом веселая искра в глазах не пройдет мимо вас. Корпоративы устраивают, не чтобы дать персоналу компании отдохнуть, а чтобы посмотреть как ведет себя человек "под градусом", а как мы знаем, язык развязывается и море становится по колена! Держите себя в руках. Чтобы не произвести впечатление голодающего нищего, стоит садиться за торжественный стол не с пустым желудком, так вы не будете сметать все подряд, а сидя с прямой спиной элегантно пробовать праздничные лакомства кухни. Покидая торжество, не нужно никому пояснять причину, "надо тампон сменить", "муж, м**ак, выносит мозг, я погнала", поблагодарите за мероприятие хозяев вечера и достаточно будет сказать, что вы уезжаете", —написала Логунова.
Необычная тема для моей страницы, но актуальная в предверии торжеств!🎄🥳 Выпив бокал другой на корпоративных торжествах можно потерять голову не только в еде, но и в самообладаний, я попробую связать 2 темы воедино: - выпивая бокал вина🥂, выпивайте бокал воды💧. Так алкоголь не собьёт вас с ног, при этом веселая искра в глазах не пройдёт мимо вас. Корпоративы устраивают, чтобы не дать персоналу компании отдохнуть, а чтобы посмотреть как Ведет себя человек под градусом🧟♂️, а как мы знаем, язык развязывается и море становится по колено! 🦹🏼♀️Держите себя в руках.🤝 - на любого рода встрече, стоит сказать не "пойду в туалет", "ссать хочччцца", а уйти "в дамскую" или "уборную".👸🏼 - чтобы не произвести впечатление голодающего нищего, стоит садиться за торжественный стол не с пустым желудком, так вы не будете сметать все подряд, а сидя с прямой спиной элегантно пробовать праздничные лакомства кухни.🍽 - сидим на 1/3 стула, спина прямая, локти не на столе.🔝 - подходя к гардеробу, первой снимает верхнюю одежду дама, потом ее спутник, уходя - наоборот, одевается, сначала, мужчина, потом помогает даме☑️. - поднимаясь по лестнице не нужно идти будто с гипсом на ноге и 3-х этажным матом "ёб***ные каблуки", обувь выбирайте комфортную, идём по лестнице с прямой спиной, прихватив спереди подол платья, не сбоку, а спереди, если в платье есть шлейф, обматывать вокруг руки его НЕЛЬЗЯ, нечего было выбирать такой наряд, оставьте шлейф в покое.⭐️ - покидая торжество не нужно никому пояснять причину, "надо тампон сменить", "муж, мудак, выносит мозг, я погнала", поблагодарите за мероприятие хозяев вечера и достаточно будет сказать, что вы уезжаете. 🧚🏼♀️Воспитанные люди не будут плескать вам в лицо вино и ныть "та шо ты начинаваааешь", воспитанный человек не спросит причину, если она есть - этого достаточно.🤴🏻 - если вам доведётся говорить тост, будьте уверены, всем наплевать на ваши впечатления и жизненный опыт за прошедший год, нагружать всех 10-минутным выплеском эмоций не стоит, сформулируйте свою речь кратко и поблагодарите за компанию пожелав новых высот в следующем году.💋 Если потравилось...ставьте ❤️ и пишите ваше мнение в комментах. Photo by my 💜 @dema.e.photo
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