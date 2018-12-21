''Муж, м**ак, выносит мозг'': жена Ступки рассказала о новогодних торжествах

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова поделилась лайфхаками о том, как провести новогодний корпоратив.

Она отметила, что выпив бокал вина, следует выпить и бокал воды. Об этом Логунова написала на своей странице в Instagram.

instagram.com/polinalogunova

"Выпивая бокал вина, выпивайте и бокал воды. Так алкоголь не собьет вас с ног, при этом веселая искра в глазах не пройдет мимо вас. Корпоративы устраивают, не чтобы дать персоналу компании отдохнуть, а чтобы посмотреть как ведет себя человек "под градусом", а как мы знаем, язык развязывается и море становится по колена! Держите себя в руках. Чтобы не произвести впечатление голодающего нищего, стоит садиться за торжественный стол не с пустым желудком, так вы не будете сметать все подряд, а сидя с прямой спиной элегантно пробовать праздничные лакомства кухни. Покидая торжество, не нужно никому пояснять причину, "надо тампон сменить", "муж, м**ак, выносит мозг, я погнала", поблагодарите за мероприятие хозяев вечера и достаточно будет сказать, что вы уезжаете", —написала Логунова.

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