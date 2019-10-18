MRS. UKRAINE WORLD 2019: выбор Обозревателя

23 октября в столичном Grand Hall "Kreschatyk" состоится Парад Успеха и Красоты "MRS. UKRAINE WORLD-2019".

Как и в прошлом году, конкурсная неделя начнется с благотворительного вечера, в рамках которого участницы презентуют свои эксклюзивные лоты, а все вырученные средства от их продажи пойдут на помощь Новоборовскому детскому дому-интернату.

В 2018-м году организаторы конкурса смогли собрать 66 тыс. грн. на закупку спортивного оборудования, тем самым осуществив маленькую мечту воспитанников Пугачевского интерната.

Особенностью конкурса "MRS. UKRAINE WORLD - 2019" являются его участницы – состоявшиеся business-woman, которые своим примером готовы показать, что женщина может быть не только красива!

Конкурс представляет собой интерактивный форум для украинских женщин, которые достигли успехов в бизнесе, науке, политике или искусстве. Женщин, которые завоевали признание и могут поделиться своими достижениям.

Помимо громких заслуг, участницы конкурса "MRS. UKRAINE WORLD-2019" - примерные жены, великолепные мамы и хранительницы семейных традиций. В этом году каждая участница решила удивить так же кулинарными способностями, поделившись уникальными рецептами, которые передаются в их семьях из поколения в поколение. Ознакомиться с ними, при желании, вы с можете в официальной группе конкурса в Instagram . А сегодня мы предлагаем нашим читателям выбрать собственную победительницу в номинации "MRS. UKRAINE POPULARITY 2019", проголосовав на нашем сайте.

Награждение победительницы состоится на Гала-шоу конкурса 23 октября. Победительницы конкурса представят Украину на таких Международных конкурсах: "MRS. WORLD 2020" ( Лас-Вегас), MRS. PLANET 2019 (София) и "MRS. UNIVERSE 2019" (Гуанчжоу).

О конкурсе "MRS.World"

Международный конкурс "MRS. World" – ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Организованный как тематическое театрализованное шоу, этот международный форум красоты также уделяет особое внимание женскому мнению относительно вопросов семьи и брака. Первый конкурс состоялся в 1985 году в Австралии, в 2008 году победу впервые завоевала украинка Камалия.

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