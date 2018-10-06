''Можно переехать на машине'': известный хирург разрушил мифы о силиконовой груди

Согласившись на пластику груди, женщины сознательно отказываются от перелетов в самолетах, от посещения сауны и бассейнов, от кормления ребенка, а самое страшное - подписываются на муки и дискомфорт, напрочь лишая при этом грудь чувствительности. Эти и другие мифы плотно окутали тематику современной пластической хирургии, при этом их количество растет и порой пополняется довольно жуткими, а на деле совершенно нелепыми и даже смешными доводами.

С просьбой прокомментировать несколько самых популярных заблуждений относительно имплантов и коррекции груди OBOZREVATEL обратился к ведущему хирургу, популярному в Украине специалисту Олегу Колибабе - главному врачу именной клиники Medical Center Of Oleg Kolibaba.

Олег Колибаба Фото: mck.com.ua

Миф: Каждые 7-10 лет необходимо проводить замену имплантов

"Абсолютная ерунда. Современные импланты груди являются пожизненными и меняются только по желанию женщины, скажем, она хочет другой размер, другую форму, стояли анатомические импланты, а она хочет круглые и так далее. Ну или же есть какие-то показания. Например, упала, что-то где-то повредила. Так они все пожизненные, гарантийные - если с ними что-то происходит, компания производитель меняет их бесплатно".

Миф: С имплантами груди нельзя перегреваться или перемерзать (посещать сауну или закаляться, купаться в проруби)

"Все можно, абсолютно вымышленные предостережения. Это было раньше, когда вместо силикона использовался физиологический раствор, тогда нельзя было, да. Но сейчас это уже давно не актуально".

Миф: C имплантатами груди нельзя летать в самолете, они могут лопнуть

"Ни высота, ни температура, ни глубина. Никак все это не влияет на импланты. Самолеты - абсолютно безопасно, наши клиентки спокойно летают куда хотят, никогда не было проблем с этим. Возможно, это как-то связывают с давлением, но я не представляю, какое должно быть давление… По импланту можно проехаться на автомобиле - и он не развалится. После ДТП бывают случаи с переломами грудной клетки, при этом импланты остаются в норме".

Миф: После операции грудь навсегда теряет чувствительность

"При некоторых доступах. При доступе, который чаще всего используем, - это под грудной, субмаммарной складкой - ничего не пересекается. Имплант ставится под мышцу и чувствительность, соответственно, не меняется. Это когда вживляется через сосок, тогда есть такая вероятность. Подобный метод был популярен ранее, клиентки считали, что так не видно послеоперационных рубцов. На деле же в субмаммарной складке их тоже не видно, так как для того, чтобы их увидеть, грудь нужно приподнять. В 99 случаях, если клиент не настаивает, врачи предпочитают именно субмаммарный доступ".

Миф: Реабилитация после пластики груди долгая и болезненная

"Здесь относительно, у кого как. По длительности - порядка недели. Что подразумевается под реабилитацией? Спортом нельзя заниматься в течение месяца, плавать в открытых водоемах, мочить места разрезов. Насчет боли - скорее, непривычно. Больно, возможно, первые пару дней, и в это время назначается противовоспалительная терапия. Неудобно поднимать руки вверх, ведь под мышцу заходит инородное тело, мышца давит на имплант, плюс сверху будет компрессионное белье. Все сжимает, давит, но это не больно, это некомфортно, и всего пару первых дней".

Олег Колибаба Фото: mck.com.ua

Миф: Подобные операции категорически не рекомендуются до родов

"Нежелательно. Есть риск того, что мы не знаем, как потом грудь поведет себя, насколько увеличится... То есть растет вероятность повторной операции. Только поэтому, ни на что больше импланты не влияют".

Миф: Нельзя кормить грудью с имплантами

"Никак на кормление имплант не влияет, он ставится под мышцы. Если периареолярным доступом, то тогда нарушаются оттоки. Мы же ставим в 99% в разрез под грудью. Кормить потом ребенка можно, беременеть, рожать тоже можно".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, одна из редакторов популярного во всем мире женского журнала Cosmopolitan решилась на смелый эксперимент и сделала пластику груди, о чем подробно рассказала читателям.