МОЗ предупреждает: 8 причин никогда не посещать солярий

В связи с резким повышением посещаемости салонов красоты выпускниками школ Министерство охраны здоровья Украины указало на 8 причин, по которым не следует посещать солярий.

Так, на своей странице в Facebook ведомство опубликовало список из 8 пунктов, которые помогут избежать пагубных последствий искусственного загара.

"Во время загара в солярии человек получает высокий уровень УФ-излучения (UVA и UVB) в течение короткого промежутка времени, поэтому существует риск, что походы в солярий могут быть вредными для здоровья", — сообщается в публикации.

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По мнению МОЗ Украины следующие 8 фактов должны предостеречь от походов в солярий:

1. По результатам многочисленных исследований посещение солярия приводит к раку кожи, катаракте и раку глаз.

2. У молодых людей риск рака выше, чем у пожилых. Ученые обнаружили, что среди женщин в возрасте до 30 лет, регулярно посещающих солярии, риск развития меланомы был в 6 раз выше, чем среди тех, которые не загорали.

3. Ученые доказали, что чем чаще и дольше посещения солярия, тем большим становится риск развития онкологии.

4. Устаревшие и новые модели оборудования для искусственного загара в равной степени несут вред для организма.

5. Загар высушивает кожу и ускоряет ее старение (особенно в случае ожога). Это способствует появлению морщин и возрастных пятен.

6. Посещение солярия — опасный способ стимулирования выработки в организме витамина D. Лучший способ – это прогулки на свежем воздухе с соблюдением всех правил безопасности пребывания на солнце.

7. Убеждение о "базовом загаре", который якобы защищает кожу от ожогов в случае чрезмерного пребывания на солнце — миф. Нет никаких доказательств в подтверждение этой мысли.

8. Во многих странах солярии запрещены или их использование ограничено законом.

Также в МОЗ указали, что очень важно объяснять своим детям об основные риски связанные с искусственным загаром и нецелесообразности посещения солярия, чтобы прекрасно выглядеть на выпускном или иной вечеринке.

Напомним, ранее ученые назвали настоящую причину возникновения рака кожи у любителей солярия.