"Мощный пресс" из жира: украинские мужчины нашли альтернативу спортзалу

Все больше мужчин в Украине прибегают к пластической хирургии, чтобы "превратить" жир на животе в кубики накаченного пресса.

"Сейчас это очень популярная процедура. Я не гоняю всю ночь в спортзале этого мужчину, чтобы он накачивал пресс. Просто в жировом слое на животе прорисовываются контуры тех квадратиков, которые находятся глубже", – рассказал в эфире ObozTV пластический хирург Андрей Якобчук.

В результате, объяснил медик, с расстояния нескольких метров создается впечатление, что у мужчины "мощный пресс".

"Но если любознательная девушка подойдет и попробует его пальцем, то немного разочаруется. Потому что он будет не такой "стальной", – предупредил он.

Якобчук отметил, что в Украине за услугами пластического хирурга чаще всего обращаются мужчины в возрасте 45-50 лет.

"Часто это мужчины на стыке каких-то любовных отношений. Которые, например, вступают в новый брак, новый союз. Молодая жена – и ему хочется быть снова молодым, интересным", – описал он.

Хирург обратил внимание, что из процедур наибольшей популярностью у сильного пола пользуется омоложение лица – в частности, блефаропластика (подтяжка верхнего и нижнего века).

"На втором месте – абдоминопластика. Украинские мужчины любят покушать, т.е. нужно чуть-чуть животик убрать. И липоксация", – добавил Якобчук.

Красивый внешне пресс теперь можно сделать у пластического хирурга mensjournal.com

Мужчинам, которые хотят накачать пресс традиционным способом, OBOZREVATEL предлагает прочитать советы фитнес-тренеров – как сделать занятия в спортзале более эффективными и избежать разочарования.

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