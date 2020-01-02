Молодая дочь Абрамовича показала ноги в коротких шортах

24-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София показала стройные ноги в коротких шортах.
Фото девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/sofiaabramov1ch/
Девушка часто публикует в сети снимки на которых демонстрирует свою фигуру.
instagram.com/sofiaabramov1ch/
instagram.com/sofiaabramov1ch/
instagram.com/sofiaabramov1ch/
Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах. Она позировала в открытых купальниках в довольно смелых позах.
О том, сколько теоретически могла потратить София Абрамович на свой отпуск на Мальдивах читайте по этой ссылке
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