Молодая дочь Абрамовича показала ноги в коротких шортах

24-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София показала стройные ноги в коротких шортах.

Фото девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/sofiaabramov1ch/

Девушка часто публикует в сети снимки на которых демонстрирует свою фигуру.

instagram.com/sofiaabramov1ch/

instagram.com/sofiaabramov1ch/

instagram.com/sofiaabramov1ch/

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах. Она позировала в открытых купальниках в довольно смелых позах.

О том, сколько теоретически могла потратить София Абрамович на свой отпуск на Мальдивах читайте по этой ссылке

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