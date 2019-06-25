Молодая дочь Абрамовича похвасталась пышной грудью в купальнике: сексуальное фото

24-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София показала пышную грудь на фото.
Так, девушка продемонстрировала пикантный снимок в купальнике на личной странице в Instagram.
София отправилась отдыхать на фешенебельный курорт во Франции, о чем написала под фото.
Роман и София Абрамович
Peopletalk
Поклонники девушки в сети пришли в восторг от горячего кадра, о чем они написали в комментариях. Многие отметили, что Абрамович шикарно выглядит, другие же подчеркнули, что у Софии красивая женственная фигура, сделав акцент на ее пышной груди.
София Абрамович
Instagram @sofiaabramov1ch
"Шикарно выглядите! Вы такая красива, и фигура классная!" – расхвалили дочку Абрамовича комментаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах. Она позировала в открытых купальниках в довольно смелых позах.
О том, сколько теоретически могла потратить София Абрамович на свой отпуск на Мальдивах читайте по этой ссылке.
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