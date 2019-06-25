ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ШоуКияни

/Красота

Молодая дочь Абрамовича похвасталась пышной грудью в купальнике: сексуальное фото

1.1тЧитать материал на украинском

24-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София показала пышную грудь на фото.

Так, девушка продемонстрировала пикантный снимок в купальнике на личной странице в Instagram.

София отправилась отдыхать на фешенебельный курорт во Франции, о чем написала под фото.

Роман и София Абрамович

Роман и София Абрамович

Peopletalk

Новости
Горячо и сексуально: подборка откровенных фото молодой дочери Абрамовича

Поклонники девушки в сети пришли в восторг от горячего кадра, о чем они написали в комментариях. Многие отметили, что Абрамович шикарно выглядит, другие же подчеркнули, что у Софии красивая женственная фигура, сделав акцент на ее пышной груди.

София Абрамович

София Абрамович

Instagram @sofiaabramov1ch

"Шикарно выглядите! Вы такая красива, и фигура классная!" – расхвалили дочку Абрамовича комментаторы.

Молодая дочь Абрамовича похвасталась пышной грудью в купальнике: сексуальное фото

Молодая дочь Абрамовича похвасталась пышной грудью в купальнике: сексуальное фото

Молодая дочь Абрамовича похвасталась пышной грудью в купальнике: сексуальное фото

Молодая дочь Абрамовича похвасталась пышной грудью в купальнике: сексуальное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах. Она позировала в открытых купальниках в довольно смелых позах.

О том, сколько теоретически могла потратить София Абрамович на свой отпуск на Мальдивах читайте по этой ссылке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Роман Абрамович
Теги
шоу-бизнесНовости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Это не просто пышная грудь, это пышная грудь + 10-15 млрд. зелени в перспективе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel