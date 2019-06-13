Мокрая секс-бомба России вызвала ажиотаж в сети пикантным фото

Российская певица и секс-бомба Анна Семенович восхитила поклонников снимком в бассейне.

Пикантную фотографию звезда обнародовала на своей странице в Instagram, продемонстрировав пышную грудь в мокром купальнике.

Анна Семенович Instagram@ann_semenovich

"Каждый человек, который приходит к нам в жизнь, несет для нас какой-то урок. Кто-то учит нас терпению, кто-то любви, а кто-то ответственности. Вы когда-нибудь задумывались, чему вас учат ваши близкие люди", – написала она.

В сети снимок Семенович вызвал ажиотаж. Пользователи пошутили, что после такого фото думать о вкладе близких не захочется.

"Глядя на такое фото, особенно мужчины будут думать, чему учат их близкие", "Вы сексуальная женщина. Я вас обожаю", "Прическа здесь, как я люблю, только мокрая", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу". После этого она отправилась в "Л/ДНР", где выступила перед жителями оккупированной территории Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram