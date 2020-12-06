Модный маникюр на зиму 2020-2021: лучшие идеи с фото

Анна Паскевич Красота 02:21, 6.12.2020

Зимой 2020-2021 годов в тренде будут минимализм, маникюр в стиле нюд, зеленые оттенки, матовый маникюр, френч с серебром, рисунки, "вязаный" маникюр, а также маникюр со стразами и блестками.

Специально для своих читательниц OBOZREVATEL собрал лучшие идеи для зимнего дизайна ногтей с фото.

Маникюр в зеленых оттенках
Instagram
Маникюр в стиле минимализм
Instagram
Френч с серебром
Instagram
Маникюр с блестками
Instagram
"Вязаный" маникюр
Instagram
Маникюр в изумрудном оттенке
Instagram
Матовый маникюр с рисунками
Instagram
Нюдовый маникюр с блестками
Instagram
Маникюр в стиле нюд
Instagram
Маникюр с блестками и стразами
Instagram
Французский маникюр с серебром
Instagram

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой маникюр сделать на Новый, 2021 год: оригинальные идеи.

Комментировать
Lady Красота

Смотрите также

Самый вкусный львовский сырник: подробный рецепт

Кабмин потратил полмиллиона на подарочные часы "от премьер-министра"

В Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям, – вирусолог из Уханя

Душили грифом от гитары: появились подробности убийства музыканта в Киеве

Мы не в Сомали живем, – Зеленского призвали наложить вето на скандальное решение по отсрочке РРО