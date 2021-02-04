Модный маникюр 2021: лучшие идеи. Фото

Популярный в 2021 году маникюр – абстрактные рисунки и геометрические фигуры. Такой дизайн не только сделает ногти красивыми, но и подчеркнет индивидуальность.

Можно также поэкспериментировать и попробовать варианты с анималистическим принтом. Или одновременно сделать матовое и глянцевое покрытие, пишет wona.

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Также стоит обратить внимание на комбинированный дизайн маникюра, в котором сочетаются сразу несколько разных оттенков.

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Не теряют своей актуальности нюдовые и пастельные цвета – такой маникюр создаст нежный и сдержанный образ.

Популярный маникюр 2021.

Вариант перламутрового покрытия сделает повседневный образ более женственным, его можно соединять сразу с несколькими другими техниками.

Минимализм в маникюре 2021 станет лидирующим трендом. Сдержанные и спокойные варианты дизайна в этом году будут эталоном в ногтевой индустрии.

Кроме того, можно попробовать так называемые "разводы" на ногтях, сочетая их с пастельными оттенками. Такой дизайн получится эффектным и сдержанным одновременно.

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Популярный маникюр 2021. wona.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, какой зимний маникюр сделать на короткие ногти. В любое время года представительницы женского пола должны следить за своими руками. Если у вас короткие ногти, что в зимний сезон можно даже креативничать и сделать необычный дизайн.