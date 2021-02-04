Модный маникюр 2021: лучшие идеи. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Красота
6,9 т.
Интересные идеи маникюра 2021

Популярный в 2021 году маникюр – абстрактные рисунки и геометрические фигуры. Такой дизайн не только сделает ногти красивыми, но и подчеркнет индивидуальность.

Можно также поэкспериментировать и попробовать варианты с анималистическим принтом. Или одновременно сделать матовое и глянцевое покрытие, пишет wona.

Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021

Также стоит обратить внимание на комбинированный дизайн маникюра, в котором сочетаются сразу несколько разных оттенков.

Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021

Не теряют своей актуальности нюдовые и пастельные цвета – такой маникюр создаст нежный и сдержанный образ.

Популярный маникюр 2021.
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021

Вариант перламутрового покрытия сделает повседневный образ более женственным, его можно соединять сразу с несколькими другими техниками.

Минимализм в маникюре 2021 станет лидирующим трендом. Сдержанные и спокойные варианты дизайна в этом году будут эталоном в ногтевой индустрии.

Кроме того, можно попробовать так называемые "разводы" на ногтях, сочетая их с пастельными оттенками. Такой дизайн получится эффектным и сдержанным одновременно.

Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021.
Популярный маникюр 2021.

Ранее OBOZREVATEL писал, какой зимний маникюр сделать на короткие ногти. В любое время года представительницы женского пола должны следить за своими руками. Если у вас короткие ногти, что в зимний сезон можно даже креативничать и сделать необычный дизайн.

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