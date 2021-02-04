Модный маникюр 2021: лучшие идеи. Фото

Популярный в 2021 году маникюр – абстрактные рисунки и геометрические фигуры. Такой дизайн не только сделает ногти красивыми, но и подчеркнет индивидуальность.

Можно также поэкспериментировать и попробовать варианты с анималистическим принтом. Или одновременно сделать матовое и глянцевое покрытие, пишет wona.

Также стоит обратить внимание на комбинированный дизайн маникюра, в котором сочетаются сразу несколько разных оттенков.

Не теряют своей актуальности нюдовые и пастельные цвета – такой маникюр создаст нежный и сдержанный образ.

Вариант перламутрового покрытия сделает повседневный образ более женственным, его можно соединять сразу с несколькими другими техниками.

Минимализм в маникюре 2021 станет лидирующим трендом. Сдержанные и спокойные варианты дизайна в этом году будут эталоном в ногтевой индустрии.

Кроме того, можно попробовать так называемые "разводы" на ногтях, сочетая их с пастельными оттенками. Такой дизайн получится эффектным и сдержанным одновременно.

Ранее OBOZREVATEL писал, какой зимний маникюр сделать на короткие ногти. В любое время года представительницы женского пола должны следить за своими руками. Если у вас короткие ногти, что в зимний сезон можно даже креативничать и сделать необычный дизайн.