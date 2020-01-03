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3 января • обновлено в 13:48
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Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

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К сожалению, не у всех от природы хорошие волосы. Но ведь это не проблема! Существует много новых современных стрижек, которые визуально преобразят ваши волосы и сделают их более красивыми.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о топ-4 стрижках, которые сделают вас богиней.

Каскад

Эта стрижка смотрится просто прекрасно особенно на тонких волосах, ведь именно с ней они смотрятся пышнее, гуще и красивее. Главное, укладывайте волосы на брашинг и не забывайте про объем у корней.

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: SM News

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: volosomanjaki.com

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: volosomanjaki.com

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Лесенка у лица

Еще один удачный пример стрижки — любимая многими лесенка. Длина волос здесь не имеет особого значения, если правильно выстрижены пряди у лица. Благодаря объемным концам, даже пористые волосы смотрятся более ухожено.

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: SM News

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: hair-moda.com

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: hair-moda.com

Пикси

Если не боитесь коротких стрижек, то ультрамодная пикси отлично подойдет вам! Такая прическа легко укладывается и подходит обладательницам тонких волос.

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: dlyarostavolos.com

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: dlyarostavolos.com

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: avrorra.com

Каре

Градуированное объемное каре отлично подходит для тонких и секущихся волос, благодаря своей частой и тщательной стрижке. Отметим: она хорошо смотрится и на волнистых волосах, а не только на прямых.

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: glavred.info

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: glavred.info

Модные стрижки: топ-4 варианта, которые сделают волосы красивее

Фото: glavred.info

Ранее OBOZREVATEL рассказал о стрижках, которые зрительно делают женщину старше.

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Автор
Кристина Долматова
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