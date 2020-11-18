Модные стрижки на зиму 2020-2021: топ-5 трендовых вариантов

С наступлением нового сезона всем хочется перемен – в первую очередь это касается внешности. Сделать новую стрижку – один из простейших способов смены имиджа.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, какие женские стрижки будут наиболее актуальными зимой 2020-2021.

Стрижка "боб-каре" является трендовой не только благодаря тому, что подходит почти всем типам лица, но и также она практична. Кроме того, такая прическа придаст шевелюре объем и текстурность.

В тренде – длинные и средней длины стрижки с челкой, уложенной симметрично по обе стороны лба. Визуально это немного напоминает шторки, именно поэтому челка и получила свое название.

Обладательницам коротких волос стоит выбирать из вариантов пикси или гарсон. Небрежно уложенные короткие волосы – тренд этой зимы, который идеально подойдет тем, кто любит удобство и практичность.

Стрижка главной героини культового сериала "Друзья" возвращается в моду зимой 2020-2021. Прическа является не только знаменитой, но и подходит всем женщинам, которые стремятся элегантно обновить свой образ.

Так называли популярную стрижку в 70-х, главной особенностью которой является наслаивание. Прическу можно дополнить челкой. Она будет удачным вариантом для всех типов волос и разной длины, а также подчеркнет черты вашего лица.

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