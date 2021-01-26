Модные стрижки 2021: топ-5 вариантов для разной длины волос

Стильная прическа может преобразить образ, а также поставить акцент на некоторых деталях. Именно поэтому важно знать, что будет в тренде в 2021 году.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых востребованных стрижках этого года на любую длину волос (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Микс маллета и шегги

Безусловный хит прошлого года – маллет в 2021 году модные стилисты "скрестили" с шегги – слегка лохматой стрижкой, сочетающей в себе лесенку и рваные пряди. Такой вариант визуально увеличивает объем волос и легко укладывается.

Микс маллета и шегги krasotka.cc

Микс маллета и шегги pinterest.com

Ассиметричный боб

Эта стрижка не теряет своей актуальности уже который сезон. Универсальный вариант, который всегда будет отлично смотреться, вне зависимости от того, прямые волосы или кудрявые.

Ассиметричный боб ladyline.me

Ассиметричный боб pinterest.com

Французская челка-шторка

Такую челку – укороченную по центру и длинную по бокам можно укладывать множеством разных вариантов, создавая интересные образы без посещения стилиста. А подходит она к практически любому типу внешности.

Французская челка-шторка pinterest.com

Французская челка-шторка pinterest.com

Длинные волосы с ровным срезом

Такая стрижка идет абсолютно всем и визуально делает лицо более стройным. Так что с ней вы точно не прогадаете. Этот модный вариант недавно продемонстрировали Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие голливудские красотки.

Длинные волосы с ровным срезом pinterest.com

Длинные волосы с ровным срезом pinterest.com

Небрежная пикси

Пикси – известная стрижка, которая преображает и молодит. В 2021 году стилисты предложили новую вариацию хита – небрежный стиль с прядями разной длины, направленными в разные стороны.

Небрежная пикси novafashion.ru

Небрежная пикси pinterest.com

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