Модные стрижки 2021: топ-5 вариантов для разной длины волос

Стильная прическа может преобразить образ, а также поставить акцент на некоторых деталях. Именно поэтому важно знать, что будет в тренде в 2021 году.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых востребованных стрижках этого года на любую длину волос (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Безусловный хит прошлого года – маллет в 2021 году модные стилисты "скрестили" с шегги – слегка лохматой стрижкой, сочетающей в себе лесенку и рваные пряди. Такой вариант визуально увеличивает объем волос и легко укладывается.

Эта стрижка не теряет своей актуальности уже который сезон. Универсальный вариант, который всегда будет отлично смотреться, вне зависимости от того, прямые волосы или кудрявые.

Такую челку – укороченную по центру и длинную по бокам можно укладывать множеством разных вариантов, создавая интересные образы без посещения стилиста. А подходит она к практически любому типу внешности.

Такая стрижка идет абсолютно всем и визуально делает лицо более стройным. Так что с ней вы точно не прогадаете. Этот модный вариант недавно продемонстрировали Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие голливудские красотки.

Пикси – известная стрижка, которая преображает и молодит. В 2021 году стилисты предложили новую вариацию хита – небрежный стиль с прядями разной длины, направленными в разные стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный парикмахер Брэд Мондо назвал главную ошибку при мытье головы.