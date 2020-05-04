Модные правила, которым необходимо следовать: назван топ-7

Новый сезон диктует свои модные правила. Так, в 2020 году на пике популярности снова будут мини и прозрачные блузы, а также маскулинные брючные костюмы и верхняя одежду из цветной кожи.

7 новых модных правил, которым следуют самые стильные девушки в мире фэшн публикует Cosmopolitan.

Кожа – это не пошло

Кожа перестала ассоциироваться у нас только с плащами в стиле “Матрицы” и обтягивающими леггинсами. В 2020-м делается ставка на идеально скроенные платья из цветной кожи, мини-юбки, брюки и стильные рубашки.

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Жакет можно носить вместо платья

Этой весной смело делайте ставку на оверсайз-жакет а-ля с мужского плеча или приталенный удлиненный пиджак и носите его, как платье.

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Верхняя одежда не должна быть скучной

Выбирайте вместо черной кожанки ярко-желтую дутую куртку, плащ цвета карамели или такой воздушный тренч, декорированный розовым тюлем от Simone Rocha, как у Алексы Чанг.

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Бежевый – новый черный

Этот цвет официально самый популярный на протяжении всего 2019 и точно не сдает позиций в 2020. Такой спокойный и базовый оттенок отлично сочетается с чем-угодно.

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Стильный жакет может спасти любой образ

В этом модном сезоне ни одна девушка не может обойтись без стильного, идеально скроенного жакета. Он мгновенно превратит любой лук в элегантный и добавит стиля.

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Яркие и неожиданные сочетания оттенков – самые лучшие

В этом модном сезоне гости Недель мод удивляют неожиданными цветовыми сочетаниями в своих луках: трендовый неон может так отлично дополнять беж, а кислотно-зеленый гармонично сочетаться с ярко-синим.

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Белые брюки так же универсальны, как и джинсы

Бежевый – новый черный, а широкие светлые брюки – это новые джинсы. Они подходят и для casual, и для деловых образов, сочетаются с чем-угодно и в них комфортно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали главные цвета лета 2020, которые будут носить все модницы в следующем сезоне.

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