Модные правила, которым необходимо следовать: назван топ-7

Новый сезон диктует свои модные правила. Так, в 2020 году на пике популярности снова будут мини и прозрачные блузы, а также маскулинные брючные костюмы и верхняя одежду из цветной кожи.
7 новых модных правил, которым следуют самые стильные девушки в мире фэшн публикует Cosmopolitan.
Кожа – это не пошло
Кожа перестала ассоциироваться у нас только с плащами в стиле “Матрицы” и обтягивающими леггинсами. В 2020-м делается ставка на идеально скроенные платья из цветной кожи, мини-юбки, брюки и стильные рубашки.
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Жакет можно носить вместо платья
Этой весной смело делайте ставку на оверсайз-жакет а-ля с мужского плеча или приталенный удлиненный пиджак и носите его, как платье.
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Верхняя одежда не должна быть скучной
Выбирайте вместо черной кожанки ярко-желтую дутую куртку, плащ цвета карамели или такой воздушный тренч, декорированный розовым тюлем от Simone Rocha, как у Алексы Чанг.
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Бежевый – новый черный
Этот цвет официально самый популярный на протяжении всего 2019 и точно не сдает позиций в 2020. Такой спокойный и базовый оттенок отлично сочетается с чем-угодно.
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Стильный жакет может спасти любой образ
В этом модном сезоне ни одна девушка не может обойтись без стильного, идеально скроенного жакета. Он мгновенно превратит любой лук в элегантный и добавит стиля.
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Яркие и неожиданные сочетания оттенков – самые лучшие
В этом модном сезоне гости Недель мод удивляют неожиданными цветовыми сочетаниями в своих луках: трендовый неон может так отлично дополнять беж, а кислотно-зеленый гармонично сочетаться с ярко-синим.
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Белые брюки так же универсальны, как и джинсы
Бежевый – новый черный, а широкие светлые брюки – это новые джинсы. Они подходят и для casual, и для деловых образов, сочетаются с чем-угодно и в них комфортно.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали главные цвета лета 2020, которые будут носить все модницы в следующем сезоне.
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