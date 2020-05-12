Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов
Если вы намерены поэкспериментировать со своей прической, то челка – это то, что вам необходимо.
О том, какие виды челки будут самые модные в 2020 году – расскажет OBOZREVATEL.
Челка на две стороны
Излюбленная челка звезд и красавиц всего мира стала ультрамодной в 2020 году. Отметим, что она придаст лицу некой особенной изящности и в то же время сделает образ модным и стильным.
Короткая челка
Это один из наиболее экстравагантных, смелых и незаурядных типов челки для модниц на 2020 год. Отметим, что короткая челка отлично подойдет стрижкам средней длины и каре.
Косая челка
Такая челка просто создана для густых волос. Она придаст объем и создаст нежный и чарующий образ. К тому же, ее удобно укладывать с помощью стайлера.
Удлиненная челка
Еще один тренд 2020 года – удлиненная челка. Она отлично подойдет девушкам со средними и длинными волосами. А также придаст образу женственности и поможет смягчить слишком угловатые черты лица.
Рваная челка
Подчеркнуть стрижку боб и добавить яркий акцент к скучной прическе поможет рваная челка. Она может быть короткой, длинной, косой или с пробором посредине – решать только вам.
Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из самых стильных коротких стрижек на 2020 год.