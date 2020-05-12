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12 мая • обновлено в 15:37
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/ Красота

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

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Если вы намерены поэкспериментировать со своей прической, то челка – это то, что вам необходимо.

О том, какие виды челки будут самые модные в 2020 году – расскажет OBOZREVATEL.

Челка на две стороны

Излюбленная челка звезд и красавиц всего мира стала ультрамодной в 2020 году. Отметим, что она придаст лицу некой особенной изящности и в то же время сделает образ модным и стильным.

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: volosomanjaki.com

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: volosomanjaki.com

Короткая челка

Это один из наиболее экстравагантных, смелых и незаурядных типов челки для модниц на 2020 год. Отметим, что короткая челка отлично подойдет стрижкам средней длины и каре.

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: ledysoveti.ru

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: beauty.ua

Косая челка

Такая челка просто создана для густых волос. Она придаст объем и создаст нежный и чарующий образ. К тому же, ее удобно укладывать с помощью стайлера.

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: avrorra.com

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: avrorra.com

Удлиненная челка

Еще один тренд 2020 года – удлиненная челка. Она отлично подойдет девушкам со средними и длинными волосами. А также придаст образу женственности и поможет смягчить слишком угловатые черты лица.

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: hair-moda.com

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: ledysoveti.ru

Рваная челка

Подчеркнуть стрижку боб и добавить яркий акцент к скучной прическе поможет рваная челка. Она может быть короткой, длинной, косой или с пробором посредине – решать только вам.

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: y-jenchina.ru

Модные челки 2020: названо 5 трендовых вариантов

Фото: y-jenchina.ru

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из самых стильных коротких стрижек на 2020 год.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Красота
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