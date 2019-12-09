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9 декабря • обновлено в 13:19
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/ Красота

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

1.4т
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Окрашивание волос уже давно вошло в моду. Этой процедурой пользуются многие девушки, желающие преобразить свой внешний вид.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, какое окрашивание будет модным зимой 2020.

Красное дерево

Цвет красного дерева стал одним из самых популярных оттенков для окрашивания волос зимой 2020. В целом, он выглядит по-настоящему эффектно и подходит практически каждой представительнице прекрасного пола.

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: y-jenchina.ru

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: formulakrasoty.com

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: y-jenchina.ru

Пепельный

Пепельный оттенок не покидает первые позиции вот уже несколько сезонов подряд. Отметим, что популярные техники, например, омбре, позволят сделать еще более креативное окрашивание.

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: beauty.ua

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: beauty.ua

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: beauty.ua

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Карамельный

Оттенки карамельного были популярны в уходящем сезоне, но в новом они тоже не сдают позиции. Они прекрасно смотрятся на волосах разной длины и в прическах.

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: hair-moda.com

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: beauty.ua

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: flakonn.com

Шоколадный

В 2020 году из моды выходит чисто черный цвет волос, а вот с легким оттенком шоколада, это именно то что будет особенно стильным этой зимой. Кроме того, шоколадный цвет выглядит очень эффектно и делает взгляд более выразительным.

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: flakonn.com

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: flakonn.com

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: flakonn.com

Медный

Также в список актуальных цветов зимы 2020 снова попал рыжий. Примечательно, что это касается как жарко-бронзовых оттенков, так и холодного рыжего тона, который отлично будет смотреться на волосах средней длины.

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: streetstyleinspo.com

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: i.pinimg.com

Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Фото: lady.tochka.net

Ранее OBOZREVATEL собрал подборку из топ-5 лучших причесок на зиму 2019-2020.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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