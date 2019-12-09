Модное окрашивание волос на зиму 2020: названо топ-5 трендов

Окрашивание волос уже давно вошло в моду. Этой процедурой пользуются многие девушки, желающие преобразить свой внешний вид.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, какое окрашивание будет модным зимой 2020.

Красное дерево

Цвет красного дерева стал одним из самых популярных оттенков для окрашивания волос зимой 2020. В целом, он выглядит по-настоящему эффектно и подходит практически каждой представительнице прекрасного пола.

Фото: y-jenchina.ru

Фото: formulakrasoty.com

Фото: y-jenchina.ru

Пепельный

Пепельный оттенок не покидает первые позиции вот уже несколько сезонов подряд. Отметим, что популярные техники, например, омбре, позволят сделать еще более креативное окрашивание.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Карамельный

Оттенки карамельного были популярны в уходящем сезоне, но в новом они тоже не сдают позиции. Они прекрасно смотрятся на волосах разной длины и в прическах.

Фото: hair-moda.com

Фото: beauty.ua

Фото: flakonn.com

Шоколадный

В 2020 году из моды выходит чисто черный цвет волос, а вот с легким оттенком шоколада, это именно то что будет особенно стильным этой зимой. Кроме того, шоколадный цвет выглядит очень эффектно и делает взгляд более выразительным.

Фото: flakonn.com

Фото: flakonn.com

Фото: flakonn.com

Медный

Также в список актуальных цветов зимы 2020 снова попал рыжий. Примечательно, что это касается как жарко-бронзовых оттенков, так и холодного рыжего тона, который отлично будет смотреться на волосах средней длины.

Фото: streetstyleinspo.com

Фото: i.pinimg.com

Фото: lady.tochka.net

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